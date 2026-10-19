Valainis pēc ZZS neveiksmes vēlēšanās neplāno aiziet no politikas
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) pēc Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) neveiksmes Saeimas vēlēšanās neplāno aiziet no politikas, jo uzskata, ka viņam jāturpina pārstāvēt apvienības vēlētājus un jāattaisno partijas biedru uzticība, viņš pirmdien sacīja TV3 raidījumā "900 sekundes".
"Es neesmu gatavs šajā brīdī iet prom no politikas," sacīja Valainis, norādot, ka aiziešanu neuzskatītu par atbildīgu rīcību.
Politiķis apgalvoja, ka pilnībā uzņemas atbildību par vēlēšanu rezultātu un ir gatavs stāties partijas biedru priekšā, lai diskutētu par turpmāko darbu. Viņš savu palikšanu politikā pamatoja arī ar pienākumu pret vairāk nekā 30 000 vēlētāju, kuri, pēc viņa teiktā, atbalstījuši ZZS.
Valainis informēja, ka Latvijas Zemnieku savienībā (LZS) sākusies gatavošanās kongresam - notiek nodaļu sanāksmes, kurās pārvēlē nodaļu vadību un izvirza kandidātus nākamajai partijas valdei. Pirms kongresa paredzētas arī reģionālās konferences.
LZS kongress varētu notikt janvāra beigās vai februāra sākumā, pēc kā paredzēts deleģēt jaunus pārstāvjus ZZS valdei, kas lems par apvienības turpmāko stratēģiju un darbu vēlētāju uzticības atjaunošanai.
Jautāts, vai valde varētu atkāpties vēl pirms kongresa, Valainis norādīja, ka LZS valde jau pieņēmusi lēmumu uzņemties pilnu atbildību par vēlēšanu rezultātu un sasaukt kongresu. Viņš apgalvoja, ka gan LZS, gan ZZS būs jauna vadība.
Savukārt par savām turpmākajām nodarbošanās iespējām Valainis sacīja, ka līdz jaunās valdības apstiprināšanai viņa pienākums ir turpināt ekonomikas ministra darbu. Par personīgajiem darba plāniem viņš domāšot pēc ministra pienākumu pildīšanas beigām.
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