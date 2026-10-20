Vai ģenerālprokurors nesaprot, ko dara, un nespēj izlasīt likumu? Juristi komentē Satversmes tiesas lēmumu kokrūpnieku lietā
Satversmes tiesa (ST) noraidījusi ģenerālprokurora Armīna Meistera pieteikumu ierosināt tiesvedību tā saucamajā kokrūpnieku lietā, jo likums šajā gadījumā ģenerālprokuroram neparedz tiesības iesniegt prasījumu. Līdz ar to rodas jautājums, vai ģenerālprokurors nespēj saprast likuma normas, vai arī viņš, izmatojot savu dienesta stāvokli, speciāli ST iesniedzis pieteikumu, saprotot, ka tas nav likumīgi?
Satversmes tiesa secināja, ka ģenerālprokuroram saskaņā ar spēkā esošo likumu nebija tiesību iesniegt konkrēto pieteikumu kokrūpnieku lietā. Vai šāda situācija neliecina par nepietiekamu juridisko izvērtējumu un nerada pamatu apšaubīt ģenerālprokurora kompetenci? Vai varbūt ģenerālprokurors jau pirms pieteikuma iesniegšanas apzinājās tā neatbilstību likumam, bet tomēr nolēma vērsties ST? Tādā gadījumā viņš izmantojis savu dienesta stāvokli un ļaunprātīgi izmatojis Satversmes tiesu, šķērdējot ne tikai ST laiku, bet ar valsts, tas ir – mūsu visu, naudu. To Jauns.lv jautāja tiesību jomas pārzinātājiem. Bet pirms tam atgādinām kokrūpnieku lietas būtību.
Lietas būtība
2023. gada nogalē valdība pieņēma lēmumus, kas ļāva vairākiem kokrūpniecības uzņēmumiem iegādāties valsts uzņēmuma “Latvijas valsts meži” zāģbaļķus par zemākām cenām, nekā sākotnēji bija paredzēts līgumos. Radās aizdomas, ka valdība šādi nepamatoti palīdzējusi atsevišķiem uzņēmumiem, iespējams, radot valstij finansiālus zaudējumus. Par šo jautājumu tika sākts kriminālprocess.
Šī gada augustā ģenerālprokurors Armīns Meisters vērsās Satversmes tiesā, lūdzot atcelt divus valdības lēmumus par kokmateriālu cenu samazināšanu. Viņš uzskatīja, ka valdība šādus lēmumus pieņēmusi bez likumā paredzētām tiesībām, jo valdība, iespējams, nedrīkstēja dot rīkojumu pārdot valsts mantu lētāk. Oktobra vidū Satversmes tiesa nolēma lietu neierosināt. Iemesls bija vienkāršs: likums ģenerālprokuroram nedod tiesības apstrīdēt tieši šāda veida valdības lēmumus Satversmes tiesā (to drīkst darīt, piemēram, Valsts prezidents, Saeima vai vismaz 20 Saeimas deputāti). Svarīgi saprast, ka Satversmes tiesa nepateica, vai valdības lēmumi bija likumīgi vai nelikumīgi. Tā tikai konstatēja, ka ģenerālprokurors nav tiesīgs iesniegt šādu pieteikumu. Jāuzsver, ka Satversmes tiesas atteikums šo izmeklēšanu neaptur.
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Likumu nevar tulkot paplašināti
Bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētāja, tiesību zinātniece un augstskolas pasniedzēja Sanita Osipova nekomentēja tiesas atteikumu, vienīgi norādot, ka “Satversmes tiesas likums skaidri nosaka tās kompetenci, kā arī to, kurš un par ko var vērsties Satversmes tiesā - to nevar piemērot vai tulkot paplašināti. Vairāk par atteikumu nav ko teikt - tas atbilst likumam par Satversmes tiesu.”
Augstākās tiesas senators un Latvijas Universitātes asociētais profesors Jānis Pleps Jauns.lv teica: “Tā kā nevar izslēgt, ka var rasties jautājums par tiesu, kurā ģenerālprokurors varētu vērsties par savu protestu Ministru kabinetam (Prokuratūras likuma 19.panta trešā daļa), sava amata dēļ nevaru iepriekš izteikties un komentēt nedz konkrēto tiesību jautājumu, nedz ar konkrēto gadījumu saistītos faktus.”
Advokāte: “Ģenerālprokurora lēmums bija apzināts”
Juridiskā biroja “Cobalt” vecākā speciāliste, zvērināta advokāte Gabriela Šantare ST lēmumu Jauns.lv komentēja šādi: “Satversmes tiesas atteikums ierosināt tiesvedību noteikti neļauj izdarīt tālejošus secinājumus par ģenerālprokurora profesionālo kompetenci. Pat procesuālo tiesību jautājumi ne vienmēr ir viennozīmīgi, un tādēļ arī jautājumi par tiesas kompetenci, apstrīdētā akta juridisko dabu un pieteikuma iesniedzēja procesuālajām tiesībām var būt interpretācijas jautājumi, kurus ir jāizšķir tiesai, kas šajā gadījumā arī ir izdarīts. No tiesas kopējās statistikas var redzēt, cik augsts ir lietu ierosināšanas atteikumu skaits (piemēram, 2026. gada pirmajos deviņos mēnešos ir saņemti 189 pieteikumi, no kuriem vairumā gadījumu – 162 ir lemts atteikt ierosināt tiesvedību). Tomēr tas nenozīmē, ka vēršanās Satversmes tiesā pati par sevi ir bijusi ļaunprātīga tiesību izlietošana.
Turklāt no Satversmes tiesas lēmuma redzams, ka jautājums par ģenerālprokurora tiesībām iesniegt šādu pieteikumu bija apzināts un pieteikumā tam bija sniegts juridisks pamatojums. Ģenerālprokurors argumentēja, ka regulējumā pastāv atklāts likuma robs, kas būtu aizpildāms analoģijas ceļā. Satversmes tiesa šo juridisko argumentāciju noraidīja un secināja, ka likumā noteiktais subjektu loks ir izsmeļošs. Demokrātiskā tiesiskā valstī ir normāli, ka institūcija, labā ticībā pildot savas funkcijas, izmanto tai pieejamos tiesību aizsardzības līdzekļus un piedāvā tiesai savu tiesību normu interpretāciju. Tiesas uzdevums savukārt ir izlemt, vai šī interpretācija ir pareiza. Konkrētajā gadījumā tiesa nepiekrita Ģenerālprokuroram, taču tā ir daļa no tiesvedības procesa.”
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Satversmes tiesa nepiekrīt ģenerālprokuroram
Par to, ko ģenerālprokurors zināja vai kādi bija viņa apsvērumi ST iesniegt šādu pieteikumu, Gabriela Šantare saka, ka nevar spekulēt un arī no Satversmes tiesas lēmuma šādus secinājumus nevar izdarīt: “Tomēr no publiski pieejamās informācijas ir skaidrs, ka Ģenerālprokurors apzinājās, ka iepriekš neviens ģenerālprokurors šādu pieteikumu nav iesniedzis, apzinājās pieteikuma iesniegšanas riskus un piedāvāja savu procesuālo tiesību normu interpretāciju, sniedzot attiecīgu argumentāciju. Būtu nepareizi apgalvot, ka vēršanās bija bez tiesiska pamata vai prettiesiska. Drīzāk Ģenerālprokurors iesniedza pieteikumu, balstoties uz citu likuma interpretāciju, kurai Satversmes tiesa nepiekrita. Tiesības vērsties tiesā un pārbaudīt strīdīgu tiesību jautājumu pašas par sevi ir normāla tiesiskas valsts sastāvdaļa. Tas, ka tiesa pieteikumu nepieņem vai juridiskajam argumentam nepiekrīt, vēl nenozīmē, ka pati vēršanās tiesā ir bijusi nepamatota valsts resursu izmantošana.
(..) no Satversmes tiesas lēmuma ir redzams, ka ģenerālprokurors uzskatīja Satversmes tiesu par piemērotu forumu Ministru kabineta lēmumu tiesiskuma pārbaudei. Viņš vispirms argumentēja, ka šie akti pēc būtības ir normatīvi akti, bet pakārtoti norādīja, ka tie ir citi Ministru kabineta akti, kuru tiesiskumu Satversmes tiesa var pārbaudīt. Satversmes tiesa piekrita aktu otrajai kvalifikāciju, proti, ka šādu aktu tiesiskuma pārbaude patiešām ietilpst tās kompetencē. Tomēr šķērslis bija tas, ka attiecībā uz šo Ministru kabineta aktu kategoriju likums ģenerālprokuroram nepiešķir tiesības iesniegt pieteikumu.”