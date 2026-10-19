Sēne uz sēnes? Krustkalnos atrasts neparasts, mazai nagliņai līdzīgs ķērpis
Foto: Renāte Kaupuža
Krustkalnu dabas rezervātā atrasts jauns nagliņķērpis.
Sabiedrība

Sēne uz sēnes? Krustkalnos atrasts neparasts, mazai nagliņai līdzīgs ķērpis

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Krustkalnu dabas rezervātā atrasts jauns nagliņķērpis, vēsta Latvijas Mikologu biedrība.

Sēne uz sēnes? Krustkalnos atrasts neparasts, maza...

Rezervātā Madonas novadā biedrības pārstāve Renāte Kaupuža uz egļu violetpiepes atradusi jaunu henotrihu ģints nagliņķērpi. Tā augļķermeņi izskatās kā mazas nagliņas. Henotrihas ir ar piepēm cieši saistīti ķērpji, kuru ģinti pasaule iepazinusi tikai 2023. gadā.

Biedrība atzīmē, ka novērojums Krustkalnos nav pirmais šīs ģints atradums Latvijā, bet gan vēl viena liecība par šiem maz pamanāmajiem organismiem mežos.

Latvijas Mikologu biedrība ir dibināta 2002. gadā. Tā apvieno mikologus, lihenologus, gļotsēņu pētniekus un dabas interesentus un veicina sēņu, ķērpju un gļotsēņu izpēti, sabiedrības izglītošanu un dabas daudzveidības saglabāšanu.

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Latvijas Mikologu biedrība

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