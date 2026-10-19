Krustkalnu dabas rezervātā atrasts jauns nagliņķērpis.
Sabiedrība
Šodien 08:30
Sēne uz sēnes? Krustkalnos atrasts neparasts, mazai nagliņai līdzīgs ķērpis
Krustkalnu dabas rezervātā atrasts jauns nagliņķērpis, vēsta Latvijas Mikologu biedrība.
Rezervātā Madonas novadā biedrības pārstāve Renāte Kaupuža uz egļu violetpiepes atradusi jaunu henotrihu ģints nagliņķērpi. Tā augļķermeņi izskatās kā mazas nagliņas. Henotrihas ir ar piepēm cieši saistīti ķērpji, kuru ģinti pasaule iepazinusi tikai 2023. gadā.
Biedrība atzīmē, ka novērojums Krustkalnos nav pirmais šīs ģints atradums Latvijā, bet gan vēl viena liecība par šiem maz pamanāmajiem organismiem mežos.
Latvijas Mikologu biedrība ir dibināta 2002. gadā. Tā apvieno mikologus, lihenologus, gļotsēņu pētniekus un dabas interesentus un veicina sēņu, ķērpju un gļotsēņu izpēti, sabiedrības izglītošanu un dabas daudzveidības saglabāšanu.