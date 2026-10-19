Nedēļas pirmajā dienā lielā valsts daļā spīdēs saule.
Sabiedrība
Šodien 07:07
Nedēļas pirmajā dienā lielā valsts daļā spīdēs saule
Pirmdien lielā Latvijas daļā debesis būs skaidras un spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Valsts dienvidu novados daudzviet būs mākoņains laiks, bet nav gaidāmi nokrišņi.
Pūšot lēnam līdz mērenam austrumu, ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +7..+12 grādiem.
Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumiem, ziemeļaustrumiem un gaiss iesils līdz +10 grādiem.
Laikapstākļus nosaka spēcīgs anticiklons. Atmosfēras spiediens sasniedzis 1034-1039 hektopaskālus jūras līmenī.