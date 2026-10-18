Latvijas Arhitektūras gada balva 2026
17. oktobra vakarā krāšņā apbalvošanas ceremonijā Rīgas Kongresu namā jeb topošajā Rīgas Filharmonijā tika paziņoti Latvijas Arhitektūras gada balvas 2026 ...
FOTO: Latvijas Arhitektūras gada balvā "Grand Prix" tiek piešķirts kultūras nama pārbūvei Salaspilī
17. oktobra vakarā krāšņā apbalvošanas ceremonijā Rīgas Kongresu namā tika noskaidroti Latvijas Arhitektūras gada balvas 2026 laureāti.
Labākie arhitektūras darbi Latvijā 2026
17. oktobra vakarā krāšņā apbalvošanas ceremonijā Rīgas Kongresu namā tika noskaidroti Latvijas Arhitektūras gada balvas 2026 laureāti.
Augstākā balva - kultūras nama pārbūvei Salaspilī
Latvijas Arhitektūras zelta gada balvu jeb "Grand Prix" saņēma kultūras nama pārbūve Salaspilī, kura autori ir "Levins arhitekti" Edijs Levins un Agnese Levina sadarbībā ar arhitekti Ivetu Lūsi.
Latvijas Arhitektūras zelta gada balvas jeb Grand Prix 2026 laureāts ir kultūras nama pārbūve Salaspilī, kas iemieso jaunu skatījumu uz kultūras norisēm. Autori "Levins arhitekti" (Edijs Levins, Agnese Levina) sadarbībā ar arhitekti Ivetu Lūsi panākuši racionālu resursu izmantošanu un atklājuši jaunu telpisko harmoniju, izveidojot līdzsvarotu ēku, kuras arhitektūru veido tektoniski nolasāmas, eksponētas konstrukcijas, kas realizētas dabiskos materiālos. Starptautisko žūriju pārsteidza "rūpība, kas caurvij visu projektu". "Nekas nav uzskatīts par pārāk mazsvarīgu, lai tam nepievērstu uzmanību. Salaspils kultūras nama pārbūve ir izcils, augstvērtīgs arhitektūras darbs, kas skaidri apzinās savu uzdevumu – pulcēt cilvēkus un padarīt kultūru par ikdienas dzīves daļu," komentē starptautiskā žūrija.
Latvijas Arhitektūras gada balvas (LAGB) augstāko apbalvojumu saņēmējus izraudzījās starptautiska žūrija: arhitekts un viens no godalgotā arhitektu biroja “Molumba” dibinātājiem Johans Tali (Johan Tali, Igaunija), arhitektu biroja “Atelier Oslo” līdzdibinātājs un partneris Jūnass Norsteds (Jonas Norsted, Norvēģija), arhitekte un pilsētplānotāja, starptautiskā arhitektūras un pilsētplānošanas biroja “KCAP” partnere Ūte Šneidere (Ute Schneider, Vācija/Šveice). Starptautiskā žūrija kopā ar nacionālās žūrijas priekšsēdētāju, vairākkārtēju LAGB laureātu, arhitektu Miķeli Putrāmu iepazinās ar 16 finālistu darbiem.
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Sudraba gada balvu ieguvēji
Ceremonijā tika sumināti trīs Latvijas Arhitektūras sudraba gada balvu ieguvēji: Konrāda kvartāls Cēsīs (autori "Outofbox" un "Konvents"), mākslas muzejs "Zuzeum" (autori "Make Make" un "Balta istaba"), kā arī Mācītājmājas pārbūve un klēts izbūve Kuldīgā (autori "Diānas Zalānes projektu birojs" un "Field Studio").
"Savā ziņā visi finālistu darbi ir izcili – katrs no tiem apliecina kādu nelielu, bet nozīmīgu sasniegumu Latvijas laikmetīgajā arhitektūrā. Tomēr šī gada uzvarētājiem izdevies spert soli tālāk – no vienkārši ļoti labas arhitektūras radīšanas pie jautājuma par to, ko arhitektūra spēj dot sabiedrībai un apkārtējai videi. Tie ir projekti, kas ienes jaunu enerģiju, veicina pilsētvides pārmaiņas, no jauna interpretē tradīcijas, rada vietu kopienas dzīvei un atgādina par kultūras un kopā sanākšanas nozīmi," vērtē starptautiskā žūrija.
Iekļaujošā dizaina un Jaunā Eiropas Bauhaus atzinība
Otro gadu ceremonijā tika pasniegta Iekļaujošā dizaina atzinība, kas izceļ arhitektūru un dizainu, kurā īpaša uzmanība pievērsta empātijai, daudzveidībai un vienlīdzībai. Iepriekšējā gada laureāte, arhitekte Antra Saknīte kopā ar Latvijas Arhitektu savienības pārstāvi, arhitekti Anastasiju Pimenovu to piešķīra "Zuzeum" un Salaspils kultūras nama autoriem.
Tāpat jau trešo gadu ceremonijā tika sveikts Jaunā Eiropas Bauhaus atzinības saņēmējs. To izraugās nacionālā žūrija, izceļot projektu, kurā īstenotas Jaunā Eiropas Bauhaus pamatvērtības – ilgtspēja, estētika un iekļaušana. 2026. gadā šo atzinību saņēma biedrības "Tandeems" komanda par bibliotēkas paviljonu Bolderājā. Par sabiedrības balsojuma uzvarētāju kļuva Konrāda kvartāls Cēsīs.
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"Gada arhitekts"
2026. gadā ieviesta jauna speciālā atzinība "Gada arhitekts", lai izceltu personību, kura līdzās savai ikdienas profesionālajai darbībai sniedz nozīmīgu ieguldījumu visas nozares izaugsmē, arhitektu interešu pārstāvniecībā un profesijas statusa stiprināšanā Latvijā. Pirmās atzinības saņēmēju izraudzījās darba grupa Latvijas Arhitektu savienības prezidenta Artūra Lapiņa vadībā.
"Gada arhitekts 2026" ir arhitekts, "Didrihsons Arhitekti" vadītājs Gatis Didrihsons. Kopš 2018. gada viņš vada Nacionālo arhitektūras padomi, no 2015. gada strādā Latvijas Arhitektu savienības padomes prezidijā un ir Rīgas Filharmonijas būvniecības padomes vadītāja vietnieks. Kolēģi īpaši novērtē Didrihsona spēju pārstāvēt nozares intereses ar līdzsvarotu viedokli, stingru profesionālo stāju un atbalstošu enerģiju.
LAGB ir augstākais apbalvojums arhitektūras jomā Latvijā, kas ne tikai izceļ nozīmīgākos sasniegumus Latvijas arhitektūrā, bet arī aicina ikvienu domāt par labu arhitektūru, to iepazīt, vērtēt un svinēt. 2026. gadā tas piedzīvoja 31. gadskārtu.