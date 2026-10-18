Liepājā bezvēsts pazudušais Aivars Muižnieks ir atrasts
Foto: Lita Millere/LETA
Valsts policijas meklētais vīrietis ir atradies.
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Papildināts:Šodien 21:28

Liepājā bezvēsts pazudušais Aivars Muižnieks ir atrasts

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Valsts policija ziņo, ka bezvēsts pazudušais 1967. gadā dzimušais Aivars Muižnieks ir veiksmīgi atrasts.

Liepājā bezvēsts pazudušais Aivars Muižnieks ir at...

Jau ziņots, ka vīrietis 2026. gada 18. oktobrī ap pulksten 15.00 izgāja no medicīnas iestādes Liepājā, pēc kā viņa atrašanās vieta nebija zināma. Tika ziņots, ka Aivaram ir veselības problēmas. Pazušanas brīdī viņš bija ģērbies gaiši zilā t-kreklā, melnā jakā, tumšās biksēs. 

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