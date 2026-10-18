Valsts policijas meklētais vīrietis ir atradies.
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Šodien 19:11
Papildināts:Šodien 21:28
Liepājā bezvēsts pazudušais Aivars Muižnieks ir atrasts
Valsts policija ziņo, ka bezvēsts pazudušais 1967. gadā dzimušais Aivars Muižnieks ir veiksmīgi atrasts.
Jau ziņots, ka vīrietis 2026. gada 18. oktobrī ap pulksten 15.00 izgāja no medicīnas iestādes Liepājā, pēc kā viņa atrašanās vieta nebija zināma. Tika ziņots, ka Aivaram ir veselības problēmas. Pazušanas brīdī viņš bija ģērbies gaiši zilā t-kreklā, melnā jakā, tumšās biksēs.
PAPILDINĀTS 18. oktobrī plkst. 21.02 Informējam, ka bezvēsts prombūtnē bijušais Aivars Muižnieks ir veiksmīgi atrasts. Paldies ikvienam, kurš dalījās ar informāciju!— Valsts policija (@Valsts_policija) October 18, 2026