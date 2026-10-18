Aivars 18. oktobrī ap pulksten 15.00 izgāja no medicīnas iestādes Liepājā un pazuda bez vēsts.
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Šodien 19:11
Liepājā bez vēsts pazudis Aivars Muižnieks - vīrietim ir veselības problēmas
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo 1967. gadā dzimušo Aivaru Muižnieku.
Vīrietis 2026. gada 18. oktobrī ap pulksten 15.00 izgāja no medicīnas iestādes Liepājā, un šobrīd viņa atrašanās vieta nav zināma. Personai ir veselības problēmas.
Aivars 18. oktobrī ap pulksten 15.00 izgāja no medicīnas iestādes Liepājā un pazuda bez vēsts.
Pazīmes: īsa griezuma mati. Bija ģērbies gaiši zilā t-kreklā, melnā jakā, tumšās biksēs. Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot 112.