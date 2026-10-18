Vilciens Salaspilī aizķēris kādu gājēju, kurš šķērsoja vilciena pārbrauktuvi - viņa stāvoklis ir kritisks
Svētdien ap plkst. 17.00 traģisks negadījums noticis Salaspilī, kur maršruta Lielvārde-Rīga vilciens aizķēra gājēju, kurš šķērsoja vilciena pārbrauktuvi.
AS "Pasažieru vilciens", kurš strādā ar zīmolu "ViVi", pārstāve Sigita Paula aģentūrai LETA pastāstīja, ka Salaspilī kāda persona nezināmu iemeslu dēļ izlēmusi šķērsot dzelzceļa parbrauktuvi, kas bija slēgta un aprīkota ar brīdinājum signāliem. Personu aizķēra vilciens, kas brauca maršrutā Lielvārde-Rīga. Tika izsaukta Valsts policija (VP) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD).
VP aģentūru LETA informēja, ka svētdien ap plkst. 16.59 VP saņēma informāciju, ka Salaspilī vilciens notriecis kādu personu. Policija noskaidro notikušā apstākļus. NMPD mediķi, piesaisot arī ārstu speciālistu brigādi, kas palīdz īpaši kritiskos gadījumos, sniedza palīdzību cietušajam.
Persona smagā stāvoklī ar dažāda veida ķermeņa traumām, bezsamaņā, nogādāta ārstniecības iestādē stingrā mediķu uzraudzībā. Vilcienu kustība ir atjaunota.