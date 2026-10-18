Vilciens Salaspilī aizķēris kādu gājēju, kurš šķērsoja vilciena pārbrauktuvi - viņa stāvoklis ir kritisks
Foto: ekrānuzņēmums/Viktorija Šteina
Gājējs kritiskā stāvoklī nogādāts ārstniecības iestādē. Ilustratīvs attēls.
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Vilciens Salaspilī aizķēris kādu gājēju, kurš šķērsoja vilciena pārbrauktuvi - viņa stāvoklis ir kritisks

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Svētdien ap plkst. 17.00 traģisks negadījums noticis Salaspilī, kur maršruta Lielvārde-Rīga vilciens aizķēra gājēju, kurš šķērsoja vilciena pārbrauktuvi.

Vilciens Salaspilī aizķēris kādu gājēju, kurš šķēr...

AS "Pasažieru vilciens", kurš strādā ar zīmolu "ViVi", pārstāve Sigita Paula aģentūrai LETA pastāstīja, ka Salaspilī kāda persona nezināmu iemeslu dēļ izlēmusi šķērsot dzelzceļa parbrauktuvi, kas bija slēgta un aprīkota ar brīdinājum signāliem. Personu aizķēra vilciens, kas brauca maršrutā Lielvārde-Rīga. Tika izsaukta Valsts policija (VP) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD).

VP aģentūru LETA informēja, ka svētdien ap plkst. 16.59 VP saņēma informāciju, ka Salaspilī vilciens notriecis kādu personu. Policija noskaidro notikušā apstākļus. NMPD mediķi, piesaisot arī ārstu speciālistu brigādi, kas palīdz īpaši kritiskos gadījumos, sniedza palīdzību cietušajam.

Persona smagā stāvoklī ar dažāda veida ķermeņa traumām, bezsamaņā, nogādāta ārstniecības iestādē stingrā mediķu uzraudzībā. Vilcienu kustība ir atjaunota.

Tēmas

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestsValsts policijaPasažieru vilciensViviRīgaSadursmeSalaspils

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