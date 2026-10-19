Rēzija Kalniņa par viņsaulē aizgājušo kolēģi Indru Briķi: "Es nezinu stiprāku cilvēku par viņu!”
Rudens krāsainākais laiks atnesa sēru vēsti – mūžībā devusies izcilā aktrise Indra Briķe. Viņa trīs gadus cīnījās ar vēzi, taču pat slimības laikā centās turpināt darbu uz skatuves. Briķes aiziešana ir neaptverami smags zaudējums Latvijas teātrim. Viņas draugiem un kolēģiem paliek atmiņas par talantīgu, spēcīgu mākslinieci, kura bija uzticīga savai profesijai līdz pēdējam elpas vilcienam.
No 1977. līdz 1992. gadam Indra Briķe strādāja Liepājas teātrī, vēlāk darbojās Jaunajā Rīgas teātrī, bet kopš 1993. gada vairāk nekā trīs desmitgades bija Dailes teātra aktrise. Viņas skatuves mūžā tapušas daudzas spilgtas lomas, bet īpaši nozīmīga bija sadarbība ar režisoru Oļģertu Kroderu, kurš palīdzēja atklāt viņas talantu. Briķe izcēlās ar spēju atveidot sarežģītas, pretrunīgas un psiholoģiski dziļas sievietes. Viņas lomās bija gan trauslums un jūtīgums, gan skarbums. Par Dārtas lomu filmā "Dzīvīte" (1989) aktrise saņēma "Lielā Kristapa" balvu. Viņas veikums novērtēts arī ar vairākām "Spēlmaņu nakts" balvām, Lilitas Bērziņas balvu, Atzinības krustu un pirmo Oļģerta Krodera balvu. Un aiz teātra skatuves un lomām bija cilvēks, kuru kolēģi atceras ar īpašu sirsnību.
Rēziju Kalniņu un Indru Briķi vienoja gadiem ilga draudzība, kas izveidojās ne tikai uz teātra skatuves, bet arī aizkulisēs un ikdienas sarunās. Teātra ģērbtuve abām bija vieta, kur dalīties dzīves notikumos, pārdzīvojumos un priekos. Viņas kopā pavadījušas daudz laika, ēdušas dažādas uzkodas, piemēram, grauzdētas saulespuķu sēkliņas, smējušās un atbalstījušas viena otru brīžos, kad dzīve sagādājusi grūtības. Rēzija uzsver, ka Indra bijusi viens no cilvēkiem, uz kuru vienmēr varējusi paļauties, turklāt draudzene prata pateikt arī kādu stingrāku vārdu, kad tas bijis nepieciešams. “Indra man bija ļoti liels spēks. Viņa ir bijusi kopā ar mani ārkārtīgi smagos dzīves periodos, un es esmu bijusi pie viņas, kad viņai klājās ļoti grūti,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj Rēzija.
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Draudzene viņai paliks atmiņā arī ar savu neparasto humora izjūtu un dzirkstošajiem smiekliem, kas pat visgrūtākajos brīžos spējuši uzmundrināt un ļāvuši uz dzīvi paraudzīties citādi. “Kad man likās, ka viss ir cauri un vairs nespēšu izturēt, Indra vienkārši smējās saviem dzirkstošajiem Pītera Pena laumiņas Zvārgulītes smiekliņiem.” Rēzija uzsver, ka Indra bijusi ne tikai stipra, bet arī ļoti sirsnīga un pretimnākoša. Viņas labestību izjutuši arī Rēzijas tuvinieki – brālis un brāļa bērni, kuri mēdza viesoties teātra ģērbtuvē. Savukārt pašai Indrai īpaši svarīga bijusi ģimene un ticība. “Viņai grimētavā bija dēliņa Jāņa Bērziņa un mazmeitiņas bildīte, kā arī svētbildīte.” Šīs mazās, bet zīmīgās detaļas Kalniņai palikušas atmiņā kā liecība par draudzenes personību, vērtībām un iekšējo pasauli.
Abas aktrises vieno arī kopīga zodiaka zīme – viņas ir Mežāži. Rēzija ar smaidu atceras kādu gadījumu, kad kopā ar Katrīni Pasternaku un Veltu Straumi par kaut ko sastrīdējušās, bet beigās uzvarējušas tieši viņas ar Indru. “Mēs abas sitām plaukstas un teicām: “Mežāži vinnē!”” Arī pēdējās tikšanās reizes bijušas piepildītas ar siltumu un savstarpēju tuvību. Vasarā Indra viesojusies Rēzijas vasarnīcā, bet citā reizē abas satikušās Rēzijas mājās, kur kopīgi cepušas šašliku un runājušās par dzīvi. Arī tad Rēzija draudzenei ar sev raksturīgo tiešumu atgādinājusi, ka nevēlas viņu zaudēt pirmā. “Indriņ, tu nemaz nedomā! Es būšu pirmā!” viņa toreiz teikusi. Indras aiziešanu Rēzija ļoti pārdzīvo. Aktrise vēlas, lai cilvēki atcerētos ne tikai draudzenes spilgtās teātra lomas, bet arī to, kāda viņa bijusi ārpus skatuves – stipra, jūtīga, sirsnīga un ar īpašu spēju palīdzēt citiem. Rēzijai saglabājušies arī vairāki abu kopīgi fotoattēli un video, kuros redzama Indra ikdienā, ar savu neatkārtojamo smaidu un smiekliem. “Es vēlos, lai cilvēki saprot, kāda bija Indra. Es nezinu stiprāku cilvēku par viņu.”
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Viesturs Kairišs: “Nezinu, kā aizpildīsim šo robu”
Režisors Viesturs Kairišs atzīst, ka Indras slimība kolēģiem nebija noslēpums. Aktrise ilgstoši cīnījās ar veselības problēmām, tomēr centās turpināt darbu teātrī arī ārstēšanās laikā. Pagājušajā sezonā viņa vēl kāpa uz skatuves, taču spēki pamazām izsīka, un vienā no iestudējumiem nācās viņu nomainīt. “Indra bija izcila aktrise, fantastiska! Viņai bija tāda humora izjūta... Es nezinu, kā mēs aizpildīsim šo robu,” saka Kairišs. Režisors uzsver, ka pēdējais kopā pavadītais darba laiks bijis ražīgs un no Indras varējis daudz mācīties gan kā no aktrises, gan cilvēka. “Viņai bija izcila pieredze un talants. Atmiņā paliks viņas humora izjūta un darbaspējas. Viņa spēja strādāt arī šajā laikā,” atzīst režisors.
Mārtiņš Vilsons: “Viņa glāba savu dvēseli”
Aktieris Mārtiņš Vilsons pazina Indru Briķi jau kopš jaunības, kad abi satikās Liepājas teātra studijā un strādāja režisora Oļģerta Krodera laikā. Viņš aktrisi raksturo kā brīnišķīgu, talantīgu un jūtīgu cilvēku, kurš dzīvoja pēc saviem principiem. “Viņa bija savrups, noslēgts cilvēks, kas ar citiem satuvinājās tikai retumis,” stāsta Vilsons, piebilstot, ka arī pats sevi uzskata par vientuļu cilvēku. Viņaprāt, Indra nebaidījās savās lomās parādīt cilvēkus tādus, kādi viņi ir, neizskaistinot nepatīkamo un sarežģīto. Briķes talants izpaudies spējā atklāt cilvēka būtību un rosināt skatītājus domāt par savu dzīvi. “Viņai bija talants, bet arī milzīga vēlēšanās dzīvot nevis tādu dzīvi, kāda ir apkārt, bet savu – tādu, kas katram ir nedaudz citāda. Un viņai tas ļoti labi sanāca,” atceras aktieris. Mārtiņš uzsver, ka aiz Indras noslēgtības slēpās jūtīga dvēsele, kura centās atrast savu ceļu. “Viņa glāba savu dvēseli. Glāba arī citu dvēseles, bet vienlaikus – arī savējo,” saka Vilsons.
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Leonarda Ķestere: “Lai Tev tur viegli!”
“Mana mīļā aktrise, Indra Briķe! No pašiem skolas gadiem, kad Indra, pavisam jauna, padsmitgadīga pusaudze, spēlēja Spīdolu un tad visas citas lomas – skaistākas par skaistām, dziļākas par dziļām, ar zvaniņa smiekliem un zvēra rēkšanu, čūskas gudrību un panteras izveicību, raksturotājas spēku jebkuru tēlu padarīt par savu un ielikt tur būtību – sāpes, prieku, izmisumu, naidu un mīlestību. Un vēl to visu artikulēti spēt nodot skatītājam – vai jaunam iesācējam teātra pasaulē vai pieredzes bagātam. Strādāt ar Indru kā ar kolēģi man bija laime tikai vienreiz, bet citiem aktieriem un režisoriem – daudz reižu. Laimes reizes! Indra, bez Tevis gan pasaule, gan teātra māksla ir nabaga. Lai Tev tur ir viegli! Mīlot,” – tādus atvadu vārdus saka aktrise un režisore Leonarda Ķestere.