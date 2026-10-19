Ko tagad dara Aivars un Ilga Kreitusi - politikas veterānu ģimene
Kad valstī valdīja 15. Saeimas vēlēšanu spriedze un diskusijas par jaunās valdības veidošanu, vēsturniece un politoloģe Ilga Kreituse TV pārraidēs nepiedalījās. Pēc pērnā gada vasarā pārciestās operācijas viņa dzīvo mierīgākā režīmā un valstī notiekošās aktualitātes apspriež ar vīru, politiķi un bijušo ministru Aivaru Kreitusu.
Aivars Kreituss un viņa sieva 15. Saeimas vēlēšanām sekojuši līdzi no paša sākuma līdz pat vēlai naktij, kad noslēdzās vēlēšanu maratons. Kreituss sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj kādu pārsteidzošu faktu – viņa un sievas Ilgas acu priekšā izaudzis premjerministrs Andris Kulbergs, kurš Berģos dzīvo Kreitusiem kaimiņos. “Divas mājas starpā!”
"Apvienotais saraksts" gaida vēlēšanu rezultātus
Partiju apvienības "Apvienotais saraksts" pārstāvji sagaida 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus.
“Kad no 1992. līdz 1996. gadam es biju Saeimā, tad Andris vēl bija puika. Viņam tolaik varēja būt kādi 17 gadi. Viņš ir mūsu kaimiņš jau kopš bērna kājas. Esam redzējuši, kā viņš izauga. Un nu viņš pats jau ir tajos gados, kad var darboties Saeimā. Mums ir labas kaimiņu attiecības. Viens otru satiekot, sveicināmies un aprunājamies. Tagad te braukā apsargi, vadā viņu uz priekšu un atpakaļ. Atliek vēlēt veiksmi, jo tā situācija nav vienkārša, viņa apvienībā ir kādas četras partijas. Mēs, Berģu kaimiņi, turēsim īkšķus. Mani bērni ir Andra vienaudži, kopā auguši. Mana jaunākā meita ir tikai pāris gadu jaunāka par viņu, savukārt vecākā – vecāka. Kad mūsu bērni auga, te dzīvoja ļoti daudz bērnu un viņiem bija liela brīvība. Nezinu, vai viņi ir kopā spēlējušies, bet dauzījušies gan. Viņu bija daudz, visi kopā gāja, bija savas darīšanas, būvēšanas, ezermala. Bija lielāka brīvība nekā Rīgā. Savukārt ar Andra tēvu Viktoru Kulbergu (Rīgas Motormuzeja un Auto Rīga dibinātājs) te darbojāmies Berģinieku biedrībā, abi kopā visu ko darījām. Viktors aizgāja mūžībā diezgan priekšlaicīgi,” par kaimiņu būšanu pastāsta kādreizējais politiķis.
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Kreituss ar sievu tagad dzīvo pensionāru dzīvi: “Sekojam līdzi politikai, satieku savus paziņas un draugus, aprunājamies. Rūpējos par Ilgu, viņai turpinās ārstēšanās. Pagājušajā vasarā viņai bija liela sirds operācija. Tagad notiek atveseļošanās, jāstaigā pie ārstiem. Bet kopumā viss ir tīri labi, es cenšos atbalstīt. Mājās darbojamies kopīgi. Nu jau kādu pusgadu Ilga vairs nestrādā arī ar studentiem Rīgas Stradiņa universitātē.”