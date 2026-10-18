Uzmanīgi ar tēju! Uz robežas aptur preci no Armēnijas, kurā atklāts aizliegtu pesticīdu "kokteilis"
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), veicot robežkontroli, Armēnijas izcelsmes zaļajā tējā laboratoriski konstatējis Eiropas Savienībā (ES) aizliegta pesticīda atliekvielas, liecina dienesta publicētā informācija.
Armēnijas izcelsmes zaļās tējas 57,6 kilogramu kravā ar partijas numuru "8810" PVD laboratoriski konstatējis ES aizliegta pesticīda tolfenpirāda atliekvielas, kā arī pārsniegtu maksimāli pieļaujamo citu pesticīdu atliekvielu - lambda-cihalotrīna un tiametoksāma daudzumu.
Savukārt sinepju sēklu 22 tonnu kravā no Kazahstānas ar partijas numuru "248K-2013" PVD konstatējis pārsniegtu maksimāli pieļaujamo erukskābes daudzumu.
Dienestā norāda, ka abu sūtījumu izplatīšana aizliegta un tos iznīcinās vai nosūtīs uz trešo valsti.
Erukskābe ir mononepiesātināta omega-9 taukskābe, kas atrodama eļļas augu sēklās, piemēram, rapšu sēklās, sinepju sēklās un to eļļās.
Par konstatēto PVD ievietojis paziņojumu ES Ātrās brīdināšanas sistēmā.PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.