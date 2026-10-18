Gaisa trauksme trijos Latvijas novados: NBS atklāj jaunas detaļas par drona incidentu
Svētdien drons Latvijas teritorijā nav ielidojis un, iespējams, detonējis Lietuvas teritorijā, Pasvales rajonā, pastāstīja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandiera padomnieks militāri publisko attiecību jautājumos Roberts Skraučs.
Svētdienas rītā Bauskas, Ogres un Aizkraukles novadā tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Pēc apmēram pusstundas apdraudējums beidzās.
Skraučs teica, ka NBS gaisa telpas novērošana sistēmas dati neliecina, ka drons būtu ielidojis Latvijas teritorijā.
Tas, iespējams, detonējis Lietuvas teritorijā, Pasvales rajonā. Šajā vietā šobrīd atrodas Lietuvas NBS pārstāvji.
Jau ziņots, ka Bauskas, Ogres un Aizkraukles novadā svētdienas rītā tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā.
Mājaslapā "112.lv", Nacionālie bruņotie spēki (NBS) informēja minēto novadu iedzīvotājus, ka Latvijas gaisa telpā iespējams apdraudējums. Attiecīgo teritoriju iedzīvotāji tiek aicināti uzturēties telpās, ievērot divu sienu principu, aizvērt logus un durvis, bet, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112. Pēc apmēram pusstundas apdraudējums beidzās, informēja NBS.
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Tāpat ziņots, vasaras sākumā vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja.
Minētie dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā.