Traģiska avārija Bauskas novadā: automašīna nobrauc no ceļa, bojā iet divi cilvēki
Sestdien ceļu satiksmes negadījumā Bauskas novadā gājuši bojā divi cilvēki, informēja Valsts policijā.
Sestdien Valsts policija saņēma informāciju par ceļu satiksmes negadījumu Bauskas novada Iecavas pagastā. Sākotnējā informācija liecina, ka pagaidām pie nenoskaidrotiem apstākļiem automašīna "VW" nobrauca no ceļa braucamās daļas. Negadījumā bojā gājušas divas personas. Valsts policija sākusi kriminālprocesu, un notiek izmeklēšana.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) sestdien plkst. 13.20 saņemts izsaukums uz Bauskas novada Iecavas pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna. Ugunsdzēsēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, atbrīvoja bojāgājušu cilvēku. Notikuma vietā tika sakārtota ceļa braucamā daļa un plkst. 15.35 darbi noslēdzās.
Kopumā aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 107 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas piecas personas un divas gājušas bojā.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 384 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā 204 par ātruma pārsniegšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti divi administratīvā pārkāpuma procesi un 15 kriminālprocesi. Tāpat par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu iespaidā uzsākti divi kriminālprocesi.
VUGD aizvadītajā diennaktī saņēma 43 izsaukumus - 13 uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet 14 izsaukumi bija maldinājumi.