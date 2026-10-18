Āgenskalnā agresīvs šoferis piecgadīgas meitenītes acu priekšā uzbrauc virsū viņas mātei un aizbēg
Rīgā, Āgenskalnā, kāds autovadītājs pēc savstarpēja konflikta uzbraucis sievietei un pametis notikuma vietu, liecina cietušās publiskotā informācija sociālajos tīklos. Pašlaik tiek meklēti notikušā aculiecinieki.
Kā savā sociālā tīkla "Facebook" profilā norāda cietusī, incidents noticis ap plkst.16.30 Pilsoņu ielā 1C, pie veikala "Arcade" autostāvvietas.
Pēc sievietes stāstītā, konflikts sācies, kad viņa aizrādījusi vīrietim, kurš gājis pa brauktuves vidu, traucējot automašīnu kustībai. Vīrietis uz aizrādījumu reaģējis ar lamāšanos.
Vēlāk, sievietei kopā ar vīru un piecus gadus veco meitu izejot no veikala, viņa konstatējusi, ka šis pats vīrietis ar savu automašīnu ir nobloķējis viņas transportlīdzekli, no tā izkāpis un viņas auto apspļaudījis. Mēģinot noskaidrot vīrieša rīcības iemeslus, sieviete nostājusies viņa automašīnas priekšā. Autovadītājs uz to reaģējis, strauji uzsākot kustību un uzbraucot sievietei.
"Nonācu uz viņa auto kapota, un pēc tam tiku nomesta uz zemes. Viņš vienkārši aizlaidās, pametot notikuma vietu," raksta cietusī, piebilstot, ka notikušo redzējusi arī viņas mazgadīgā meita.
Sieviete lūdz atsaukties ikvienu aculiecinieku, kurš norādītajā laikā no plkst.16.30 līdz 17 atradās Pilsoņu ielā 1C un redzēja incidentu. Tāpat tiek meklēti autovadītāji, kuru transportlīdzekļu videoreģistratori varētu būt fiksējuši notikušo. Informāciju lūgts nodot, sazinoties ar cietušo personīgi sociālajā tīklā "Facebook".