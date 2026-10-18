Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē "Lielvārde" notiek pasākums, kurā, demonstrējot NATO klātbūtni reģionā, ierodas divi Nīderlandes iznīcinātāji "F-35".
Sabiedrība
Šodien 08:03
Iespējamais gaisa telpas apdraudējums Bauskas, Ogres un Aizkraukles novados ir beidzies
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) svētdienas rītā plkst. 8.12 paziņojuši, ka iepriekš izsludinātais gaisa telpas apdraudējums Bauskas, Aizkraukles un Ogres novados ir noslēdzies, aģentūru informēja NBS.
Kā ziņots, svētdienas rītā no plkst. 7.40 minētajos novados tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. Reaģējot uz situāciju, Baltijas gaisa telpā tika nekavējoties aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
NBS uzsver, ka sadarbībā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoties reaģēt uz jebkādu potenciālu apdraudējumu. Vienlaikus bruņotie spēki jau iepriekš ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz valsts austrumu robežas, nosūtot uz turieni papildu vienības.
NBS atgādina – kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti.