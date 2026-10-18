Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē "Lielvārde" notiek pasākums, kurā, demonstrējot NATO klātbūtni reģionā, ierodas divi Nīderlandes iznīcinātāji "F-35".
Sabiedrība
Šodien 08:03
Brīdina par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu Bauskas, Ogres un Aizkraukles novados
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) svētdienas rītā informē, ka no plkst. 7.40 Bauskas, Aizkraukles un Ogres novados ir izsludināts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā, informēja NBS Apvienotā štāba Informācijas analīzes un vadības departamenta Komunikācijas pārvaldē.
Reaģējot uz situāciju, Baltijas gaisa telpā nekavējoties aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
NBS sadarbībā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoties reaģēt uz jebkādu potenciālu apdraudējumu. Vienlaikus bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz valsts austrumu robežas, nosūtot uz turieni papildu vienības.
NBS atgādina – kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti.