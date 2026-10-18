Svētdien Latvijā uzspīdēs saule un gaiss iesils līdz +13 grādiem
Foto: LETA
Svētdien Latvijā gaidāms saulains laiks.
Sabiedrība

Svētdien Latvijā uzspīdēs saule un gaiss iesils līdz +13 grādiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Svētdien debesis skaidrosies un uzspīdēs saule, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Svētdien Latvijā uzspīdēs saule un gaiss iesils lī...

Lai gan svētdienas rīta daļā valsts debesis vēl būs mākoņainas, dienas gaitā tās pakāpeniski skaidrosies no ziemeļrietumiem un uzspīdēs saule. No rīta vietām austrumos saglabāsies migla, dūmaka.

Vējš turpinās lēni līdz mēreni pūst no ziemeļu puses, un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Termometra stabiņš pakāpsies līdz +9…+13 grādu atzīmei.

Arī Rīgā mākoņi izklīdis un laiks būs lielākoties saulains un sauss. Saglabāsies ziemeļu puses vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +10…+12 grādiem.

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