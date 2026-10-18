Svētdien Latvijā gaidāms saulains laiks.
Sabiedrība
Šodien 08:03
Svētdien Latvijā uzspīdēs saule un gaiss iesils līdz +13 grādiem
Svētdien debesis skaidrosies un uzspīdēs saule, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Lai gan svētdienas rīta daļā valsts debesis vēl būs mākoņainas, dienas gaitā tās pakāpeniski skaidrosies no ziemeļrietumiem un uzspīdēs saule. No rīta vietām austrumos saglabāsies migla, dūmaka.
Vējš turpinās lēni līdz mēreni pūst no ziemeļu puses, un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Termometra stabiņš pakāpsies līdz +9…+13 grādu atzīmei.
Arī Rīgā mākoņi izklīdis un laiks būs lielākoties saulains un sauss. Saglabāsies ziemeļu puses vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +10…+12 grādiem.