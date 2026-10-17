Latvijas svētku un atzīmējamo dienu kalendāru rosina papildināt ar vēl vienu datumu
Tieslietu ministrija (TM) rosina noteikt 8. jūliju par Penitenciārās sistēmas darbinieku dienu, paredzot Ieslodzījuma vietu pārvaldei (IeVP) iespēju atzīmēt profesionālos svētkus.
TM iesniegusi valdībā grozījumus likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām".
Likumprojekta mērķis ir valstiskā līmenī atzīt IeVP nodarbināto ieguldījumu apcietinājuma un brīvības atņemšanas soda izpildē, ieslodzīto resocializācijā un sabiedrības drošības nodrošināšanā.
Patlaban IeVP profesionālos svētkus atzīmē 8. jūlijā, godinot un apbalvojot darbiniekus par sasniegumiem dienestā un darbā, taču šī diena likumā nav noteikta kā valstiski atzīmējama diena.
TM norāda, ka šo datumu saista ar 1919. gada 8. jūliju, kad ar TM lēmumu tika dibināta Galvenā cietumu valde. Par tās inspektoru iecēla Ervīnu Kubi, un iestāde tolaik darbojās Rīgas pilī.
TM uzsver, ka ieslodzījuma vietu darbinieku darbs ir sarežģīts un specifisks, jo tas ir darbs ar ieslodzītajiem, viņu uzvedības riskiem un resocializācijas vajadzībām.
Patlaban Latvijā darbojas astoņas ieslodzījuma vietas, kurās atrodas aptuveni 3600 ieslodzīto. IeVP ikdienā strādā 1595 amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, 19 vispārējā civildienesta ierēdņi un 321 darbinieks.
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TM norāda, ka valstiski atzīmējamas dienas jau noteiktas arī citu dienestu darbiniekiem, tostarp Ugunsdzēsēju un glābēju diena 17. maijā, Robežsargu diena 7. novembrī un Policijas darbinieku diena 5. decembrī.
Jaunās atzīmējamās dienas noteikšana apliecinātu cieņu IeVP nodarbinātajiem, celtu profesijas prestižu, veicinātu darbinieku motivāciju un stiprinātu izpratni par viņu pienākumu valstisko nozīmi, uzskata ministrijā.