Nosaukta Latvijas gada labākā arhitektūras pērle - galveno balvu iegūst ēka Salaspilī
"Latvijas Arhitektūras gada balvas 2026" zelta gada balvu jeb "Grand Prix" saņēmusi kultūras nama pārbūve Salaspilī, kuras autori ir arhitekti Edijs Levins, Agnese Levina un Iveta Lūse, informēja Latvijas Arhitektu savienība (LAS).
Pirmo reizi tika piešķirta arī atzinība "Gada arhitekts" par nozīmīgu ieguldījumu nozares attīstībā, ko ieguva "Didrihsons arhitekti" vadītājs Gatis Didrihsons.
Pasākumā pasniegtas arī trīs Latvijas Arhitektūras sudraba gada balvas un citas atzinības.
Latvijas Arhitektūras sudraba gada balvas ieguva Konrāda kvartāls Cēsīs, kura autori ir "Outofbox" un "Konvents", "Zuzeum" multifunkcionālais mākslas centrs, kura autori ir "Make Make" (Anna Bates) un "Balta istaba" (Ilze Rukmane-Poča), kā arī mācītājmājas pārbūve un klēts izbūve Kuldīgā, kuras autori ir "Diānas Zalānes projektu birojs" un "Field Studio".
LAS norāda, ka Latvijas Arhitektūras zelta gada balvas jeb "Grand Prix 2026" laureāts ir kultūras nama pārbūve Salaspilī, kas iemieso jaunu skatījumu uz kultūras norisēm. Autori panākuši racionālu resursu izmantošanu un atklājuši jaunu telpisko harmoniju, izveidojot līdzsvarotu ēku, kuras arhitektūru veido tektoniski nolasāmas, eksponētas konstrukcijas, kas realizētas dabiskos materiālos.
Starptautisko žūriju pārsteidza "rūpība, kas caurvij visu projektu", kā arī žūrijas ieskatā Salaspils kultūras nama pārbūve ir izcils, augstvērtīgs arhitektūras darbs, kas skaidri apzinās savu uzdevumu - pulcēt cilvēkus un padarīt kultūru par ikdienas dzīves daļu.
Otro gadu ceremonijā pasniegta Iekļaujošā dizaina atzinība, kas izceļ arhitektūru un dizainu, kurā īpaša uzmanība pievērsta empātijai, daudzveidībai un vienlīdzībai. Atzinību piešķīra "Zuzeum" un Salaspils kultūras nama autoriem.
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Savukārt Jaunā Eiropas Bauhaus atzinību saņēma biedrības "Tandeems" komanda par bibliotēkas paviljonu Bolderājā. Atzinības saņēmēju izraudzījās nacionālā žūrija, izceļot projektu, kurā īstenotas Jaunā Eiropas Bauhaus pamatvērtības - ilgtspēja, estētika un iekļaušana.
Vienlaikus no 30. septembra līdz 14. oktobrim ikvienam bija iespēja balsot par "Latvijas Arhitektūras gada balvas 2026" favorītu portālā "Delfi". Par sabiedrības balsojuma uzvarētāju kļuva Konrāda kvartāls Cēsīs.
"Latvijas Arhitektūras gada balvas 2026" laureātus noteica starptautiskā žūrija - Johans Tali (Igaunija), Jūnass Norsteds (Norvēģija) un Ūte Šneidere (Vācija/Šveice).
"Latvijas Arhitektūras gada balva" ir augstākais apbalvojums arhitektūras jomā Latvijā, kas izceļ nozīmīgākos sasniegumus Latvijas arhitektūrā.
Balvai šogad bija pieteikti 43 darbi.
"Latvijas Arhitektūras gada balvu" organizē LAS sadarbībā ar Kultūras ministriju.