Latvijā rosina jaunu kārtību sieviešu slepkavību sodīšanai
"Progresīvo" Saeimas deputātes Liene Gātere un Jana Simanovska rosina Krimināllikumā par slepkavību pastiprinošos apstākļos atzīt gadījumus, kad noslepkavota sieviete, pret kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs pirms slepkavības īstenoja ilgstošu vai vairākkārtēju piespiedu kontrolējošu uzvedību.
Šādu priekšlikumu deputātes iesniegušas Krimināllikuma grozījumiem trešajam lasījumam.
Deputātes rosina papildināt Krimināllikuma 117. pantu, kas nosaka atbildību par slepkavību pastiprinošos apstākļos. Grozījumi paredzētu, ka, ja noslepkavota sieviete, pret kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs pirms slepkavības īstenoja ilgstošu vai vairākkārtēju piespiedu kontrolējošu uzvedību, soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Priekšlikuma pamatojumā skaidrots, ka ilgstoša vai vairākkārtēja pakļaušana, kontrole un piespiešana rīkoties pret savu gribu liedz cietušajai sievietei autonomiju, personisko brīvību un reizēm arī aizstāvības iespējas, un tāpēc šāda kvalificējoša pazīme attiecīgi jāietver tiesību normā.
Piespiedu kontrolējoša uzvedība ietver rīcību, kuras mērķis ir ierobežot cietušajai sievietei iespējas pieņemt patstāvīgus lēmumus un nodibināt varmākas varu pār cietušo. Piespiedu kontrolējoša uzvedība var ietvert cietušās apzinātu distancēšanu no tai tuviem un atbalstošiem sociāliem kontaktiem, darba vides vai izglītības iegūšanas.
Tā var ietvert arī pastāvīgu uzraudzību, izsekošanu, finanšu kontroli un ekonomiskās atkarības radīšanu, draudus un iebiedēšanu, pazemošanu un manipulēšanu, komunikācijas, pārvietošanās vai ikdienas aktivitāšu ierobežošanu, digitālo kontroli, sodus par nepaklausību, kā arī citas psiholoģiskās vardarbības formas.
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Priekšlikuma autores atzīmē, ka Kanādas Krimināllikuma 236. pantā nesen tika veikti grozījumi, kas atzīst slepkavību, kas veikta, realizējot piespiedu kontroli pār cietušo, par kvalificējošu pazīmi ar smagāku sankciju.