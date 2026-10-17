“Par tādu algu vispār var izdzīvot?” Rīgā piedāvātais atalgojums izraisa karstas diskusijas sociālajos tīklos
Cik lielai jābūt algai, lai cilvēks Latvijā varētu ne tikai izdzīvot, bet arī normāli dzīvot? Šādu diskusiju sociālajā tīklā “Reddit” izraisījis kāds darba sludinājums, kurā Rīgā esošs veselības centrs meklē zvanu centra operatoru, piedāvājot atalgojumu vien piecu eiro stundā pirms nodokļu nomaksas. Kamēr vieni par šādu piedāvājumu ir sašutuši, citi norāda, ka Latvijas darba tirgū tā nebūt nav reta parādība.
Sociālajā tīklā “Reddit” kāds lietotājs publicējis darba sludinājuma ekrānuzņēmumu ar ironisku jautājumu: “Kurš grib darbu par 5 eiro stundā?”
Publicētajā sludinājumā redzams, ka MFD Veselības grupa meklē klientu un pacientu reģistratoru – zvanu centra operatoru darbam Rīgā. Darba pienākumos ietilpst atbildēšana uz ienākošajiem zvaniem un e-pastiem, informācijas sniegšana klientiem par veselības centra pakalpojumiem, klientu reģistrācija, kā arī izejošo zvanu veikšana. Darbs paredzēts maiņās, darba laika ietvaros no pulksten 7.30 līdz 21.00, savukārt brīvdienās – no pulksten 8.00 līdz 20.00. No potenciālā darbinieka tiek sagaidītas ļoti labas komunikācijas prasmes, teicamas latviešu valodas zināšanas un labas iemaņas darbā ar datoru. Vēlama arī iepriekšēja pieredze klientu apkalpošanā.
Savukārt piedāvātais atalgojums pārbaudes laikā ir 5 eiro stundā pirms nodokļu nomaksas, bet pēc pārbaudes laika – 5,50 eiro stundā. Papildus tiek solītas apmācības un veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika.
Ieraksta autors atgādina, ka nesen sociālajos tīklos jau norisinājusies karsta diskusija par veikalu tīkla “Rimi” kasieru algām. “Bet nu te ir jauns LV šedevrs – zvanu centra aģents poliklīnikā par 5,50/h max. Vai varat iedomāties, kāda slodze un spriedze jāpiedzīvo medicīnas iestādē?” vaicā ieraksta autors.
Publicētais sludinājums raisījis plašu diskusiju, kurā daudzi komentētāji pauž neizpratni par piedāvāto atalgojumu.
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“Brīnos, ka trīs gadu pieredzi pie reizes nepaprasīja. Te reāli vienīgajai prasībai vajadzēja būt tam, ka personai ir pulss,” ironizē kāds komentētājs.
“Diemžēl Latvijā šāds atalgojums nav rets...” piebilst cits.
Vēl kāds norāda, ka pat septiņu eiro stundas atalgojums daudzās darbavietās Latvijā jau tiek uzskatīts par salīdzinoši labu piedāvājumu. “Šajā valstī ļoti daudzās vakancēs 7 euro/h (BRUTO, Karl) jau skaitās debesis,” raksta diskusijas dalībnieks.
Cits komentētājs aicina aplūkot darba sludinājumu portālus, kur redzams, ka arī citās nozarēs atalgojums nereti ir līdzīgs. “Atver SS. Daudz piedāvājumu 5–6 eiro stundā administratora amatiem. Četru un piecu zvaigžņu viesnīcas maksā 6–7 bruto,” viņš norāda.
Tomēr vairāki diskusijas dalībnieki uzsver, ka lielākā problēma nav tikai konkrētais darba sludinājums, bet gan tas, cik grūti ar šādu algu segt ikdienas izdevumus. “Pat ar savu dzīvokli tā ir alga, ar kuru saplīsis ledusskapis tevi noņem no trases,” raksta kāds komentētājs, kurš atzīst, ka pats ilgstoši dzīvojis ar nelieliem ienākumiem.
Cits diskusijas dalībnieks mēģinājis aprēķināt, cik ar šādu atalgojumu iespējams nopelnīt mēnesī, norādot, ka pēc īres, pārtikas un citu nepieciešamo izdevumu segšanas naudas praktiski vairs neatliek.
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Tomēr ne visi piekrīt, ka piedāvātais atalgojums būtu nepieņemams. Kāds komentētājs uzskata, ka zvanu centra operatora darbs vismaz fiziski varētu būt vieglāks par darbu veikalā vai noliktavā, kur par līdzīgu algu nākas pildīt daudz smagākus pienākumus. “Tāpat tas nav darbs ilgtermiņā, bet piestrādāt brīdi. Kā izdzīvot ar 5 eiro stundā, nu man nejautājiet, neesmu sapratis vēl mehāniku,” viņš ironizē.
Vēl kāds dalībnieks pauž pārliecību, ka arī ar aptuveni 700 eiro mēnesī iespējams izdzīvot, ja rūpīgi plāno tēriņus, gatavo mājās un izvēlas pieticīgāku dzīvesvietu. Viņaprāt, problēma nereti slēpjas cilvēku tēriņu paradumos, nevis tikai atalgojuma apmērā.
Taču šāds viedoklis izraisījis asus iebildumus. Komentētāji norāda, ka izdzīvošana un pilnvērtīga dzīvošana nav viens un tas pats, turklāt ne visiem ir iespēja dzīvot savā īpašumā vai dalīt izdevumus ar citu cilvēku.
Diskusijā izskanējis arī jautājums, kāpēc cilvēki vienkārši nemeklē labāk atalgotu darbu. “Tad kāpēc cilvēki nemēģina strādāt labāk atalgotus darbus?” vaicā kāds lietotājs, kurš dalās savā pieredzē par pārkvalificēšanos un veiksmīgu darba maiņu.
Tomēr citi atgādina, ka arī mazāk atalgotie darbi sabiedrībai ir nepieciešami. “Ja visas medmāsas, sētnieki, noliktavu darbinieki utt. izdomātu – nahuj man šito visu, eju strādāt IT –, mums vienkārši nebūtu cilvēku visiem svarīgās nozarēs,” norāda kāds komentētājs.
Viņaprāt, problēma ir nevis cilvēku nevēlēšanās meklēt labāk apmaksātu darbu, bet gan tas, ka daudzās sabiedrībai nepieciešamās profesijās atalgojums joprojām ir ļoti zems.
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Savukārt vēl kāds diskusijas dalībnieks atgādina, ka ne visiem ir vienādas iespējas mainīt profesiju vai dzīvesvietu, īpaši reģionos, kur darba piedāvājumu ir mazāk.