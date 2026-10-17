VIDEO: uz Rīgas apvedceļa notiek avarējušās kravas automašīnas izkraušanas darbi
Uz Rīgas apvedceļa Baltezers-Saulkalne (A4), 10. kilometrā, aptuveni 850 metrus pirms krustojuma ar autoceļu Rīga-Ērgļi (P4), notiek piektdien avarējušās kravas automašīnas izkraušanas darbi
Kravas automašīna piektdien, 16. oktobrī ap pulksten 16.55, aptuveni 850 metrus pirms krustojuma ar autoceļu Rīga–Ērgļi (A4) frontāli sadūrās ar vieglo automašīnu. Sākotnējā informācija liecina, ka notikusi sadursme starp kravas transportlīdzekli un vieglo automašīnu "VW". Negadījumā gāja bojā vieglās automašīnas vadītājs vēl pirms NMPD mediķu ierašanās. Valsts policija uzsākusi kriminālprocesu.
Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 140 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas astoņas personas un viena gājusi bojā. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 445 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā 178 par ātruma pārsniegšanu un trīs par agresīvu braukšanu. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti trīs administratīvā pārkāpuma procesi un divi kriminālprocesi. Tāpat par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu iespaidā uzsākts viens kriminālprocess.
Kopumā aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 140 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas astoņas personas un viena gājusi bojā.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 445 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā 178 par ātruma pārsniegšanu un trīs par agresīvu braukšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti trīs administratīvā pārkāpuma procesi un divi kriminālprocesi. Tāpat par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu iespaidā uzsākts viens kriminālprocess.