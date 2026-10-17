Ja tiks pieņemti grozījumi, tad turpmāk mobilizācijas mācībās tiks iesaukti arī zemessargi.
Sabiedrība
Šodien 11:49
Aizsardzības ministrija rosina mobilizācijas mācībās iesaukt arī zemessargus
Aizsardzības ministrija ir sagatavojusi grozījumus noteikumos, kas paredz mobilizācijas mācībās iesaukt arī zemessargus.
Tiesību akta projekts paredz zemessargus un rezerves karavīrus informēt par dalību kaujas gatavības pārbaudēs 72 stundas pirms to sākuma.
Savukārt darba devējiem tiks uzlikts pienākums atbrīvot zemessargus uz šīm mācībām ne vēlāk kā 24 stundas pirms zemessarga saņemtajā pavēstē norādītā ierašanās laika mācību vietā, saglabājot darba vietu.
Tāpat darba devējam tiks uzlikts pienākums pirms mācību uzsākšanas izsniegt zemessargiem izziņu par darba līgumā noteikto darba algas apmēru, ja zemessargam noteikta laika alga, vai izziņu par vidējo izpeļņu par pēdējiem sešiem mēnešiem, ja zemessargam noteikta akorda alga.