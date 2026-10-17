"Visi vai nu nokavēs lidmašīnas, vai nezinu, kas notiks!" Rīgas lidosta novērsusi sākotnējās tehniskās problēmas
Cilvēki soctīklos ziņo, ka Rīgas lidostā 17. oktobra rītā nestrādā nododamo somu lenta. Tehniskās problēmas apstiprinājusi arī lidosta.
"Rīgas lidostā šorīt nestrādā nododamo somu lenta. Visi vai nu nokavēs lidmašīnas, vai nezinu, kas notiks." liecina ieraksti soctīklos.
Rīgas lidostā šorīt nestrādā nododamo somu lenta. Visi vai nu nokavēs lidmašīnas, vai nezinu, kas notiks. https://t.co/lCZepJLjGY— Princese Zeltīte (@elinakursite) October 17, 2026
"Rīgas Lidostā piedzīvots haoss - nestrādāja bagāžas nododamās lentas un milzīgā rindā stāv cilvēki, lai bagāžu nodotu pie "Nestandarta bagāžas" nodošanas lentas, kas ir tikai viena!!!
Šo lentu apkalpo viens cilvēks, kas pārbauda boarding un uz čemodāna uzlimētās uzlīmes, un viens, kas pārbauda čemodāna saturu ekrānā.
Es saprotu, var kaut kas nobrukt, bet kāpēc nav mobilizēti resursi!?!? Cilvēki nikni, kliedz viens uz otru, jo tie, kas kavē lidojumu, spraucas iekšā rindās kā var…." soctīklos komentē kāda pasažiere, kura nav apmierināta ar situācijas organizēšanu.
Pasažieru ierakstos sociālajos medijos bija redzams, ka lidostā rindas veidojušās jau pirms četrām stundām, kā arī rinda tobrīd stiepās līdz pat ātrās drošības pārbaudes jeb "Fast Track" zonai.
Rīgas lidosta pēcpusdienā ziņoja, ka tehniskie dienesti ir novērsuši sestdienas agrā rītā radušās tehniskās problēmas nododamās bagāžas apstrādes līnijās. Bagāžas pārbaudes kapacitāte ir atjaunota pilnā apjomā.
Lidosta ateicās par izpratni pasažieriem, kuri bija spiesti saskārties ar neērtībām.
Rīgas lidostas tehniskie dienesti ir novērsuši sestdienas agrā rītā radušās tehniskās problēmas nododamās bagāžas apstrādes līnijās. Bagāžas pārbaudes kapacitāte ir atjaunota pilnā apjomā. Pateicamies par izpratni pasažieriem, kuri šorīt saskārās ar neērtībām. https://t.co/4kOcxPd1pN— RIX Riga Airport (@riga_airport) October 17, 2026
Iepriekš Rīgas lidostā tehnisku iemeslu dēļ kavējas nododamās bagāžas pārbaude.
Lidosta aicināja pasažierus ierasties laikus un rēķināties ar ilgāku bagāžas nodošanas procesu.
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Tika skaidrots, ka tehnisku problēmu dēļ lidostā ir ierobežots reģistrētās bagāžas pārbaudes ātrums izlidojošiem pasažieriem.
Aviokompānijas no rīta apziņoja savu reisu pasažierus par laicīgu ierašanos lidostā, tostarp vairāki reisi izlidoja vēlāk, lai sagaidītu visus pasažierus un viņu bagāžu, bet atsevišķiem pasažieriem aviokompānijas pārplānoja lidojumus, lai pasažieri varētu doties plānotajā ceļā.
Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik nododamās bagāžas pārbaude Rīgas lidostā ir ilgāka nekā ierasts. Lūdzam ierasties lidostā laikus un rēķināties ar ilgāku bagāžas nodošanas procesu. Mūsu tehniķi strādā, lai problēmu atrisinātu iespējami ātri. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! https://t.co/a02YqkB8EK— RIX Riga Airport (@riga_airport) October 17, 2026
Lidostas pārstāve apliecināja, ka patlaban nav pamata domāt par ļaunprātīgu rīcību.
Tāpat lidosta aicina pasažierus sekot paziņojumiem lidostas mājaslapā "riga-airport.com" un sociālo mediju kontos.
Rīgas lidosta ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.