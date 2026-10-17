"Visi vai nu nokavēs lidmašīnas, vai nezinu, kas notiks!" Rīgas lidostā kavējas nododamās bagāžas pārbaude
Cilvēki soctīklos ziņo, ka Rīgas lidostā 17. oktobra rītā nestrādā nododamo somu lenta. Tehniskās problēmas apstiprinājusi arī lidosta.
"Rīgas lidostā šorīt nestrādā nododamo somu lenta. Visi vai nu nokavēs lidmašīnas, vai nezinu, kas notiks." liecina ieraksti soctīklos.
Rīgas lidostā šorīt nestrādā nododamo somu lenta. Visi vai nu nokavēs lidmašīnas, vai nezinu, kas notiks. https://t.co/lCZepJLjGY— Princese Zeltīte (@elinakursite) October 17, 2026
Rīgas lidostā tehnisku iemeslu dēļ patlaban kavējas nododamās bagāžas pārbaude, informēja Rīgas lidostas komunikācijas projektu vadītāja Ilze Salna.
Lidosta aicina pasažierus ierasties laikus un rēķināties ar ilgāku bagāžas nodošanas procesu.
Salna skaidroja, ka tehnisku problēmu dēļ patlaban lidostā ir ierobežots reģistrētās bagāžas pārbaudes ātrums izlidojošiem pasažieriem.
Viņa norādīja, ka aviokompānijas no rīta apziņoja savu reisu pasažierus par laicīgu ierašanos lidostā, tostarp vairāki reisi izlidoja vēlāk, lai sagaidītu visus pasažierus un viņu bagāžu, bet atsevišķiem pasažieriem aviokompānijas pārplānoja lidojumus, lai pasažieri varētu doties plānotajā ceļā.
Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik nododamās bagāžas pārbaude Rīgas lidostā ir ilgāka nekā ierasts. Lūdzam ierasties lidostā laikus un rēķināties ar ilgāku bagāžas nodošanas procesu. Mūsu tehniķi strādā, lai problēmu atrisinātu iespējami ātri. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! https://t.co/a02YqkB8EK— RIX Riga Airport (@riga_airport) October 17, 2026
Lidostas pārstāve apliecināja, ka patlaban nav pamata domāt par ļaunprātīgu rīcību.
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Tāpat lidosta aicina pasažierus sekot paziņojumiem lidostas mājaslapā "riga-airport.com" un sociālo mediju kontos.
Lidostas tehniķi strādā, lai problēmu atrisinātu iespējami ātri.
Pasažieru ierakstos sociālajos medijos redzams, ka lidostā rindas veidojušās jau pirms četrām stundām, kā arī rinda tobrīd stiepās līdz pat ātrās drošības pārbaudes jeb "Fast Track" zonai.
Rīgas lidosta ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.