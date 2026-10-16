“Latvijas attīstībai” pamet ap 30 cilvēku, tostarp Mārupes mērs Aivars Osītis
Partiju "Latvijas attīstībai" (LA) pametis Mārupes novada domes priekšsēdētājs Aivars Osītis, vēl pieci domes deputāti un visa Mārupes nodaļa - kopumā aptuveni 30 cilvēki, vēsta Latvijas Televīzija.
Osītis apgalvoja, ka šāds lēmums neesot pieņemts Saeimas vēlēšanu rezultātu vai ideoloģijas maiņas dēļ, bet izšķirošais faktors bijis atsevišķi cilvēki, ar kuriem viņš nevēloties būt kopā politiskajā spēkā. Šos cilvēkus Osītis gan nav vēlējies konkretizēt.
Izmaiņas skārušas arī partijas vadību. LA valdi nolēmuši atstāt bijušais aizsardzības ministrs Artis Pabriks un kādreizējais ekonomikas ministrs un izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis, kuri šīs izmaiņas skaidro ar darba pienākumiem.
Partijas vadītājs Juris Pūce noliedz, ka notiekošais liecinātu par dziļākām plaisām politiskajā spēkā. Viņš sprieda, ka cilvēki aiziet, jo partija Saeimas vēlēšanās nav guvusi cerētos rezultātus, tādēļ daļai tās biedru varētu zust pārliecība par politiskā spēka nākotni.
"Tāds process ir dabisks. Mums nav bijuši labi vēlēšanu rezultāti. Droši vien daļa, kas ievēlēta pašvaldībās, to [aiziešanu] apsver un netic, ka partija varētu atgūties," uzskata partijas vadītājs.
Jau rakstīts, ka 15. Saeimas vēlēšanās partija "Latvijas attīstībai" saņēma 2,18% balsu, otrās vēlēšanas pēc kārtas neiekļūstot parlamentā. Sasniegtais rezultāts gan ļaus partijai turpināt saņemt valsts finansējumu.