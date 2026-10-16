112
Šodien 20:18
VIDEO: stāsts ar laimīgām beigām! Ar drona palīdzību no meža izglābj apmaldījušos sēņotāju, kurai izlādējies telefons
Sniedzot atbalstu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD), Rīgas pašvaldības policijas darbinieki 15. oktobra vakarā ar drona palīdzību atraduši mežā apmaldījušos sēņotāju, informē Rīgas pašvaldības policija.
Sieviete bija apmaldījusies meža masīvā starp Trīsciemu, Vecāķiem un Vecdaugavu. Situāciju sarežģīja tas, ka viņas mobilajam tālrunim bija izlādējusies baterija, tādēļ sazināties ar viņu nebija iespējams.
Ierodoties notikuma vietā, pašvaldības policisti uzsāka meža apsekošanu, izmantojot dronu ar termālo kameru. Meklēšanas laikā izdevās noteikt sievietes atrašanās vietas koordinātas.
Pēc tam ar kvadricikla palīdzību sieviete tika nogādāta drošā vietā ārpus meža.
Tur viņu jau gaidīja VUGD, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi un Valsts policijas darbinieki, kuri pārņēma turpmāko darbu notikuma vietā.