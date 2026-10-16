VIDEO: traģiska avārija Ropažu novadā: frontālā sadursmē gājis bojā cilvēks
Foto: ekrānuzņēmums no video
Traģiska avārija uz A4 šosejas.
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VIDEO: traģiska avārija Ropažu novadā: frontālā sadursmē gājis bojā cilvēks

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Uz autoceļa A4, posmā starp Līčiem un Upeslejām, notikusi smaga vieglās automašīnas un kravas automašīnas frontāla sadursme, sociālajos medijos vēsta "Sadursme".

VIDEO: traģiska avārija Ropažu novadā: frontālā sa...

Pēc aculiecinieku sniegtās informācijas, avārijā dzīvību zaudējis vismaz viens cilvēks.

Negadījuma vietā satiksme ir apgrūtināta un tiek organizēta pa vienu braukšanas joslu.

Autovadītāji aicināti rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem un izvēlēties braukšanas apstākļiem atbilstošu ātrumu.

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