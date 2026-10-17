Rēzekniete Anna Janēviča nosvinējusi 100 gadu jubileju
Šomēnes, 9. oktobrī, rēzekniete Anna Jaņeviču nosvinējusi apaļo 100 gadu jubileju.
Annas kundze ir dzimusi Feimaņos, bet Rēzeknē aizvadījusi praktiski visu dzīvi. Izaudzinājusi četrus bērnus, priecājas par sešiem mazmazbērniem. Tik cienījamā vecumā vēl līdz šim regulāri ir apmeklējusi baznīcu. Tiekoties ar pašvaldības pārstāvjiem, daudz pieredzējusī kundze pastāstīja par savām dzīves gaitām, kara un pēckara dzīvi un atklāja, ka galvenais ir pozitīva attieksme. Joprojām ir ļoti patstāvīga un smaidot saka: “Kam man tā palīdzība, es ar visu tieku galā!”
"Man ir gods tikties ar mūsu pilsētniekiem, kas nodzīvojuši tik garu un bagātu mūžu, dalās savās atmiņās un pieredzē ar līdzcilvēkiem. Katrs pilsētas cilvēks ar savu skatījumu, ieguldījumu pilsētā un unikālo stāstu ir mūsu vērtība," tiekoties ar simgadnieci teica Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Tutins.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība un Jauns.lv vēl Jaņevičas kundzei labu veselību un možu garu! Lai mājās ir silti, lai rīti sākas bez steigas, bet vakari paiet omulīgās sarunās. Lai ik dienu ir kāds, kas pajautā, kā klājas, un kāds, kas pasmaida pretī. Lai atmiņas, ko Jūs glabājat sirdī, nes gaišumu un mieru, un spēka pietiek katrai dienai.