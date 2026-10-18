Kuldīgas muzejs izdevis savu pirmo zinātnisko rakstu krājumu
Kuldīgas novada muzejs izdevis savu pirmo zinātnisko rakstu krājumu, kurā astoņi autori pēta pilsētas un Kurzemes dzīvi 19. gadsimtā.
Kuldīgas novada muzeja salonā prezentēts pirmais muzeja zinātnisko rakstu krājums Kuldīga. Kurzeme. 19. gadsimts. Tajā apkopoti astoņu vēsturnieku un arheologu pētījumi par kuldīdznieku sadzīvi, demogrāfiju, militāro, kultūras un reliģijas vēsturi. Grāmatas atvēršanas svētkos muzikālu noskaņu radīja Alise Jaunbrūna ar vijoli un Stella Pavloviča pie klavierēm, atskaņojot Franča Šūberta un Ludviga van Bēthovena darbus.
Krājuma iecere radusies, plānojot muzeja pētniecības virzienus. Vēsturniece un Latvijas Kara muzeja direktores vietniece pētniecībā Kristīne Beķere norāda, ka par Kurzemes un Zemgales hercogistes laiku un Pirmo pasaules karu zināms daudz, bet starp tiem esošais laikposms bieži raksturots tikai vispārīgi. Pirms diviem gadiem muzejs rīkoja konferenci, aicinot pētniekus vēlāk savus ziņojumus pārvērst zinātniskos rakstos.
Viens no Beķeres pētījumiem veltīts Kuldīgas iedzīvotāju skaita pārmaiņām. 19. gadsimtā pilsēta izauga no nepilniem diviem tūkstošiem iedzīvotāju līdz aptuveni 11 tūkstošiem. To veicināja rūpniecības attīstība un zemnieku pārcelšanās uz pilsētām. Muzeja vadītājs Eduards Dambergs uzsver, ka šajā laikā Kuldīgā ienāca arī jaunas tehnoloģijas — 20. gadsimta sākumā muzeja ēka bija pirmā pilsētā, kurai pievilka elektrību no sērkociņu fabrikas “Vulkāns”.
Krājums būs noderīgs arī muzeja jaunās pamatekspozīcijas veidošanā, kurā paredzēts stāstīt par 19. gadsimta nogali un 20. gadsimta sākumu. Muzeja krājuma un pētniecības nodaļas vadītāja Inna Rozentāle atgādina, ka 19. gadsimts bija tikpat dinamisks kā mūsdienas, un jaunie pētījumi ļauj uz pagātni paraudzīties citādi. Rakstu tapšanā izmantoti oriģināli dokumenti, bet ilustrācijas meklētas vairāku Latvijas muzeju un arhīvu krājumos.
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Grāmatas prezentācijā apmeklētāji varēja pārbaudīt zināšanas, atbildot uz jautājumiem par Kuldīgas un Kurzemes vēsturi. Piemēram, kurš 19. gadsimtā ar savu darbu ietekmēja mūsdienu Latvijas robežas un kurā Kurzemes pilsētā bija plašākā baptistu kopiena? Pareizo atbilžu autori saņēma jauno krājumu dāvanā. Grāmatu iespējams iegādāties Kuldīgas novada muzejā.