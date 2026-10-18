“Mani neviens nekomandē!” Kāpēc senioriem grūti pamest savas mājas
Pat tad, kad veselība vairs neļauj visu paveikt pašu spēkiem, savas mājas pamest nav viegli. To apliecina Rēzeknes un Augšdaugavas novada senioru stāsti, ko apkopojusi LSM Latgales redakcija.
Rēzeknes novadā 85 gadus vecā Lucija dzīvo nelielā pirtiņā kopā ar diviem suņiem un kaķi. Lai gan ziemā tur ir auksti un malkas sagādāšana prasa spēku, viņa nevēlas pārcelties uz dzīvokli, jo tur nebūtu viņas dārza un mīluļu. Par Lucijas un citu senioru pieredzi stāsta LSM Latgales redakcija sērijā “Latgales faili – Rindā uz vecumdienām”.
Arī 87 gadus vecā Irēna Augšdaugavas novadā nesteidzas pamest savu dzīvokli, lai gan veselības problēmu dēļ viņai ir grūti pārvietoties. Aptuveni divus gadus viņai palīdz mobilās aprūpes darbinieces — palīdz nomazgāties, sakopt māju un atved nepieciešamos produktus. Irēna pansionātam jau pieteikusies, un vieta viņai piedāvāta, taču šovasar pārcelties vēl nebija gatava. Sociālā darbiniece Sanita Tauriņa norāda, ka pašvaldība cenšas nodrošināt aprūpi mājās, bet, ja cilvēku vairs nav iespējams droši aprūpēt šādi, tiek pārrunāta dzīve sociālās aprūpes centrā.
Pansionāta izmaksas Latgalē mēnesī svārstās no nepilniem 800 līdz gandrīz 1500 eiro. Pakalpojuma apmaksai novirza 85% seniora pensijas, bet ar to parasti nepietiek — trūkstošo daļu sedz apgādnieks vai pašvaldība.
Lucija pagaidām paliks savā pirtiņā, bet Irēna vēlas vēl vienu ziemu nodzīvot dzīvoklī. Abas apzinās, ka var pienākt brīdis, kad ar pašu spēkiem un aprūpētāju palīdzību vairs nepietiks.