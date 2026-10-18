Ventspils Meža kapos nekoptu kapavietu uzturētājiem dots trīs gadu termiņš
Ventspils Meža kapos vairākas kapavietas atzītas par nekoptām un marķētas ar brīdinājuma zīmēm. To uzturētājiem dots trīs gadu termiņš kapavietu sakopšanai.
Ventspils Meža kapos pašvaldības Kapavietu komisija 2026. gadā apsekojusi kapavietas un par nekoptām atzinusi vairākas no tām. Tās marķētas ar īpašām brīdinājuma zīmēm. Pašvaldība atgādina, ka saskaņā ar Kapsētu likumu pašvaldībām jāuzrauga kapavietu stāvoklis un jāveicina to sakoptība.
Par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotajai personai trīs gadu laikā tā jāsakopj un jāsazinās ar kapu pārvaldnieku. Ar viņu var sazināties pa tālruni 29473591 vai rakstīt “WhatsApp”.
Ja kapavieta noteiktajā termiņā netiks sakopta, tā tiks nolīdzināta. Savukārt kapavietu, kurā pēdējais apbedījums veikts pirms vairāk nekā 20 gadiem, varēs piedāvāt virsapbedījumu veikšanai.
Ja kapavietu nav iespējams sakopt pašu spēkiem, pašvaldība aicina piesaistīt palīgus vai uzņēmumus, kas piedāvā šādu pakalpojumu. Piemēram, SIA “Kapkope” nodrošina vienreizēju un regulāru kapavietu uzkopšanu; uzņēmuma tālrunis ir 26294050. Pašvaldība uzsver, ka tās mērķis nav atņemt kapavietas, bet gan veicināt kapsētu sakoptību.