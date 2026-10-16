Lielajiem pārtikas veikaliem plāno uzlikt pienākumu tirgot laikrakstus un žurnālus
Lielajiem pārtikas mazumtirgotājiem plānots uzlikt par pienākumu savos veikalos nodrošināt arī laikrakstu un žurnālu izvietošanu un tirdzniecību, liecina Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavotie grozījumi likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, kas pieejami tiesību aktu portālā.
Grozījumu mērķis ir nodrošināt sabiedrībai faktisku iespēju iegādāties preses izdevumus tirdzniecības vietās pietiekami plašā Latvijas teritorijā, tādējādi sekmējot Satversmes 100. pantā ietverto tiesību brīvi iegūt informāciju efektīvu īstenošanu un mediju plurālismu.
Nozares sniegtie dati par 2014.-2025. gadu rāda būtisku preses izdevumu tirdzniecības dinamikas pasliktināšanos. Tirdzniecības vietās pārdoto eksemplāru skaits šajā periodā samazinājies par 71,7%, savukārt abonentu skaits - par 31,5%. Fizisko preses iegādes vietu samazinājums visizteiktāk skāris pasta nodaļas, kioskus un degvielas uzpildes stacijas.
Tai pašā laikā pienākums nodrošināt preses izvietošanu un tirdzniecību tiks attiecināts tikai uz mazumtirgotājiem, kuru finanšu gada neto apgrozījums pārsniedz 100 miljonus eiro. Pienākums stāsies spēkā pēc preses izplatītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas un attieksies uz tām tirdzniecības vietām, kuru zāles platība ir vismaz 300 kvadrātmetri valstspilsētās vai vismaz 60 kvadrātmetri citās teritorijās.
EM veiktās modelēšanas dati liecina, ka šāds kritēriju kopums aptver sešus komersantus un 734 tirdzniecības vietas, nodrošinot, ka 20 kilometru rādiusā drukātā prese būs sasniedzama 96,6% Latvijas iedzīvotāju. Pienākums netiks attiecināts uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī uz degvielas uzpildes stacijām.
Prasību izpildi uzraudzīs Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC). Par preses izvietošanas un tirdzniecības pienākuma neizpildi vai nepienācīgu izpildi juridiskajām personām paredzēts brīdinājums vai naudas sods no 100 līdz 2000 naudas soda vienībām, kas ir no 500 līdz 10 000 eiro. PTAC kapacitātes stiprināšanai no 2027. gada plānots izveidot trīs jaunas amata vietas.
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Grozījumi līdz 30. oktobrim ir nodoto saskaņošanai ministrijām un citiem iesaistītajiem.