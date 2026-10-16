Naktī daudzviet veidosies migla.
Sabiedrība
Šodien 17:38
Latviju pārklās migla - sinoptiķi brīdina par redzamības pasliktināšanos
Naktī uz sestdienu daudzviet Latvijā veidosies migla, kas vietām valsts centrālajā un austrumu daļā saglabāsies arī dienas pirmajā pusē, prognozē sinoptiķi.
Pūtīs lēns dienvidu vējš. Minimālā gaisa temperatūra gaidāma no -2 grādiem dažviet Latgalē līdz +8 grādiem piekrastē.
Sestdiena būs lielākoties mākoņaina, vietām iespējama smidzināšana, vakarā Kurzemes ziemeļrietumos gaidāms neliels lietus. Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +7..+13 grādiem.
Rīgā naktī un priekšpusdienā iespējama migla. Pūtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra +6 grādi sestdienas rītā un +10 grādi pēcpusdienā.