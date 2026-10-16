Latviju pārklās migla — sinoptiķi brīdina par redzamības pasliktināšanos
Foto: Zane Bitere/LETA
Naktī daudzviet veidosies migla.
Sabiedrība

Latviju pārklās migla - sinoptiķi brīdina par redzamības pasliktināšanos

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Naktī uz sestdienu daudzviet Latvijā veidosies migla, kas vietām valsts centrālajā un austrumu daļā saglabāsies arī dienas pirmajā pusē, prognozē sinoptiķi.

Latviju pārklās migla — sinoptiķi brīdina par redz...

Pūtīs lēns dienvidu vējš. Minimālā gaisa temperatūra gaidāma no -2 grādiem dažviet Latgalē līdz +8 grādiem piekrastē.

Sestdiena būs lielākoties mākoņaina, vietām iespējama smidzināšana, vakarā Kurzemes ziemeļrietumos gaidāms neliels lietus. Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +7..+13 grādiem.

Rīgā naktī un priekšpusdienā iespējama migla. Pūtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra +6 grādi sestdienas rītā un +10 grādi pēcpusdienā.

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