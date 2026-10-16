"Likvidēt jūs būtu svēta lieta!" Aiztur vīrieti par trolejbusā izteiktiem draudiem latviešiem un ukraiņiem
Valsts policija ir aizturējusi kādu vīrieti par trolejbusā izteiktiem draudiem izrēķināties ar latviešiem un ukraiņiem.
30. septembrī sociālajos tīklos tika publicēts video ar kāda vīrieša izteikumiem trolejbusā Rīgā. Video dzirdami vīrieša izteicieni, piemēram: "…likvidēt jūs būtu svēta lieta, un mēs to izdarīsim. Sākumā likvidēsim visus ukraiņus un pēc tam ķersimies pie jums. Likvidēsim visus fiziski. Nekādas vērtības jums nav… " un citas nicinošas frāzes, informēja Valsts policija.
Izmeklēšanas laikā noskaidrota video redzamās personas identitāte un 12. oktobrī aizturēts 1972. gadā dzimis vīrietis. 14. oktobrī viņam kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Persona iepriekš nebija nonākusi policijas redzeslokā.
Tāpat izmeklēšanas laikā likumsargi noskaidroja, ka aizturētais vīrietis 30. septembrī ap plkst. 17 Rīgā, pie pieturas "Cēsu iela", uzrunāja trīs jaunietes, kuras brauca ar 4. maršruta trolejbusu virzienā no Juglas uz Ziepniekkalnu. Policija aicina atsaukties jaunietes, jo viņas var sniegt izmeklēšanai noderīgu informāciju. Sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 67086621 vai 112.
Kriminālprocess kvalificēts par darbību, kas ir vērsta uz nacionāla naida izraisīšanu, kas saistīta ar draudiem pielietot vardarbību. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Valsts policija izsaka pateicību video autorei par informācijas sniegšanu likumsargiem.