Kulbergs: ja gribam no rītiem ēst kruasānus un dzert kafiju, jāpalīdz Ukrainai
Ja Eiropa vēlas saglabāt savu ierasto dzīvesveidu un neuztraukties par drošības apdraudējumiem, tai ir jāatbalsta Ukraina, Eiropas Savienības (ES) samitā uzsvēris Latvijas Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
“Ja mēs vēlamies Eiropā baudīt komfortu, no rītiem ēst kruasānus un dzert kafiju, nedomājot par draudiem, tad mums ir jāatbalsta Ukraina,” sacīja Kulbergs.
Premjers uzsvēra, ka Ukrainai nepieciešams paredzams un ilgtermiņa atbalsts, nevis lēmumi, par kuriem katru reizi no jauna jācīnās.
"If we want comfort in Europe, eat croissants and drink coffee in the morning and don't think about the threats, then we have to support Ukraine," Latvian Prime Minister Andris Kulbergs said at an EU summit. https://t.co/BNNWsACPM9— euronews (@euronews) October 16, 2026
Kā pastāstīja premjera komunikācijas padomniece Elīna Šverna, Eiropas līderi šodien Briselē tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, lai pārrunātu Ukrainas vajadzības — finansējumu, militāro palīdzību un sankciju pastiprināšanu pret Krieviju.
“Jo stiprāka būs Ukraina, jo drošāka būs Eiropa. Arī Latvija,” uzsvēra Kulbergs.
Viņš arī aicināja Eiropas līderus atbalstīt trīs Baltijas valstu kopīgo priekšlikumu aizliegt Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu Eiropas Savienībā.
“Eiropas infrastruktūra nedrīkst kalpot Krievijas kara ekonomikai. Baltijas valstis rīkojas kopā, jo nav jēgas aizvērt vienu ostu, ja krava aiziet uz kaimiņu ostu. Tāpēc risinājumam jābūt Eiropas līmenī,” norādīja premjers.
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