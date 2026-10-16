Notiesāts indietis Džatinders Singhs, kurš izraisīja briesmīgo avāriju Liepājas šosejas krustojumā. Cietušajam autobusa šoferim nācās amputēt abas kājas
Zemgales rajona tiesa Dobelē šodien Indijas pilsoni Džatinderu Singhu atzina par vainīgu smagas avārijas izraisīšanā Apšupes krustojumā un piesprieda viņam sešu gadu cietumsodu, uz pieciem gadiem atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.
Tiesa arī daļēji apmierināja cietušo pieteiktās morālā kaitējuma kompensācijas. Vienam cietušajam noteikta kompensācija 30 000 eiro apmērā, bet otram - 60 000 eiro apmērā, savukārt pārējā daļā morālā kaitējuma kompensācijas netika noteiktas.
Tiesas spriedumu lietas dalībnieki var pārsūdzēt desmit darbdienu laikā no pilnā sprieduma pieejamības dienas.
Jau ziņots, ka 2026. gada februārī apsūdzētais 1990. gadā dzimušais Indijas pilsonis tumšajā diennakts laikā pa apledojušu ceļu Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, vadīja kravas automašīnu "Volvo" ar puspiekabi. Vīrietis Apšupes krustojumā neņēma vērā brīdinājuma zīmi, nesamazināja braukšanas ātrumu, neapturēja automašīnu un turpināja kustību pāri krustojumam ar ātrumu ap 50 km stundā.
Neievērojot ceļu satiksmes noteikumus, apsūdzētais iebrauca krustojumā, kur sadūrās ar uz Liepāju braukušu satiksmes autobusu. Sadursmes rezultātā vienai autobusa pasažierei nodarīti vidēji smagi miesas bojājumi, bet vēl vienai pasažierei un autobusa vadītājam - smagi miesas bojājumi, tostarp autobusa vadītājam amputētas abas kājas.
Sākotnēji prokuratūra apsūdzībā bija norādījusi, ka Singhs pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā laikā, un apstākļos no nenoskaidrotas personas iegādājās viltotu Apvienoto Arābu Emirātu parauga transportlīdzekļa vadītāja apliecību, kuru vēlāk izmantoja savām vajadzībām. Taču vēlāk prokurors lietā atteicās no apsūdzības par viltotas transportlīdzekļa vadītāja apliecības izmantošanu, jo saņemts Dokumentu tehniskās ekspertīzes atzinums, kurā secināts, ka Apvienotajos Arābu Emirātos izsniegtajā vadītāja apliecības sākotnējā saturā nav veiktas izmaiņas un, iespējams, tās atbilst noteiktajam paraugam.
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Attiecībā uz ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem apsūdzētais savu vainu atzina pilnībā, bet neatzina apsūdzībā norādīto par transportlīdzekļa vadīšanas tiesību neesamību.
Viena no lietā cietušajām personām atteikusies no kaitējuma kompensācijas piedziņas, jo jau saņēmusi atlīdzību saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu. Kopumā cietušās personas bija pieprasījušas 150 000 eiro kompensāciju no apsūdzētā.