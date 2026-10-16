Zeltiņu ielā Mārupē sākušies ielas pārbūves darbi
Foto: Mārupes novada pašvaldība
Darbus plānots pabeigt nākamā gada vidū.
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Zeltiņu ielā Mārupē sākušies ielas pārbūves darbi

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Zeltiņu ielā Mārupē ir noslēgusies ielas pārbūves 1. kārta – pārbūvēts koplietošanas novadgrāvis posmā no Zeltiņu ielas līdz Kantora ielas šķērsgrāvim.

Zeltiņu ielā Mārupē sākušies ielas pārbūves darbi...

Zeltiņu ielā, Mārupē, pabeigta 1. kārta: pārbūvēts koplietošanas novadgrāvis no Zeltiņu ielas līdz Kantora ielas šķērsgrāvim. Oktobrī sākta 2. un 3. kārta posmā no Lielās ielas līdz autoceļam V15 (Rīgas robeža–Silnieki–Puķulejas). Darbi plānoti piecus mēnešus, taču ziemā iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, tādēļ pabeigšana paredzēta nākamā gada vidū, vēsta Mārupes novada pašvaldība.

Plānots:

  • pārbūvēt Zeltiņu ielas brauktuvi 2022 metri;
  • izbūvēt kopīgu gājēju un velosipēdu ceļu;
  • ierīkot ielas apgaismojumu;
  • uzstādīt luksoforu Zeltiņu un Lielās ielu krustojumā.

Saglabājamie koki tiks aizsargāti, skartā teritorija pēc darbu beigām – apzaļumota.

Satiksmes organizācija tiks mainīta atbilstoši darbu gaitai; par izmaiņām iedzīvotājus un pieguļošo īpašumu īpašniekus informēs savlaicīgi. Autovadītājiem jāievēro izvietotās satiksmes zīmes.

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