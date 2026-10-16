Uz Ķekavas apvedceļa samazināts atļautais braukšanas ātrums
No 15. oktobra uz Latvijas autoceļiem maksimālo atļauto braukšanas ātrumu samazina līdz 90 km/h.
No 15. oktobra uz Latvijas autoceļiem maksimālais atļautais braukšanas ātrums tiek samazināts līdz 90 km/h; izņēmums — atsevišķs Vidzemes šosejas posms. Izmaiņas attiecas arī uz Ķekavas apvedceļu, kur ceļazīmes nomainītas naktī no 15. uz 16. oktobri, informē “Latvijas Valsts ceļi”.
Šīs sezonālās korekcijas ieviestas mainīgo rudens laikapstākļu un ziemas tuvošanās dēļ, atceļot vasarā noteikto paaugstināto ātrumu.
Aicinām vadītājus sekot ceļazīmēm un ievērot tajās norādīto ātrumu arī ierastos maršrutos. Braukšanu jāpieskaņo redzamībai, laikapstākļiem un seguma stāvoklim — drošs ātrums var būt zemāks par maksimumu.
Izņēmums — Vidzemes šosejas (A2) posms no Rīgas līdz Siguldai: mainīgās informācijas ceļazīmes ļoti labos apstākļos arī rudenī un ziemā ļaus braukt līdz 100 km/h. Pasliktinoties apstākļiem, atļautais ātrums šeit var tikt samazināts.