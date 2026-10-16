Lukturīšu gaismā Pāvilostas piekrastē meklēs dzintaru, vēl iespējams pieteikties aizraujošam pārgājienam
30. oktobrī plkst. 17.00 Pāvilostā notiks lukturīšu pārgājiens ar izziņas elementiem “Dzintaru pastaiga”. Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji un viesi aicināti rudens vakarā doties aptuveni piecus kilometrus garā pārgājienā pa Pāvilostas piekrasti un iepazīt dzintara noslēpumaino pasauli.
Pārgājiena laikā dalībnieki uzzinās vairāk par dzintara meklēšanas, ķeršanas un smelšanas tradīcijām, kas izsenis bijušas piekrastes dzīves sastāvdaļa, kā arī uzklausīs ar Pāvilostu, jūru un dzintaru saistītus vietējos stāstus. Paredzēts arī Pāvilostas novadpētniecības muzeja apmeklējums un izzinošas aktivitātes.
Tā kā pārgājiens norisināsies diennakts tumšajā laikā, īpašu noskaņu radīs dalībnieku lukturīši. Savukārt UV gaisma ļaus piekrasti ieraudzīt citādi un, iespējams, pamanīt to, kam ikdienas pastaigā tiek paiets garām. Organizatoriem būs pieejams ierobežots skaits UV lukturīšu, tādēļ nepieciešamība pēc tiem jānorāda pieteikuma anketā.
Pārgājiens sāksies un noslēgsies Pāvilostas tūrisma informācijas centrā, Dzintaru ielā 2. Dalībniekiem jāizvēlas laikapstākļiem piemērots apģērbs un apavi – vēlams ņemt līdzi garus gumijas zābakus, lukturīti, atstarojošus elementus un, ja iespējams, arī UV lukturīti. Dalībnieku skaits ir ierobežots
Pārgājienā varēs piedalīties ne vairāk kā 50 dalībnieku, tādēļ interesenti aicināti neatlikt pieteikšanos uz pēdējo brīdi. Reģistrēšanās ir atvērta līdz 28. oktobrim, taču tā var tikt slēgta agrāk, ja sasniegts maksimālo dalībnieku skaitu.
Plašāka informācija par pārgājienu, dalības nosacījumiem un reģistrēšanos pieejama Dienvidkurzemes novada tūrisma centra tīmekļa vietnē.
Pasākumu organizē Dienvidkurzemes novada pašvaldības aģentūra “Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs”.