"Šī jau ir visatļautība!" Vīrieti šokē 1063 eiro līgumsods; Latvijas mobilo sakaru operators skaidro iespaidīgo summu
Plašu uzmanību sociālajā tīklā "Facebook" izpelnījies kāda vīrieša publicēts video, kurā viņš demonstrē no mobilo sakaru operatora "Tele2" saņemtu rēķinu. Tajā norādītā summa vīrieti pamatīgi šokējusi.
"Draugi, rīts sākās ar baigo pārsteigumu. Atnāca vēstule no "Tele2". 1063 eiro. Izrādījās - līgumsods. Par to, ka es aizgāju prom no "Tele2" uz "Biti". Bišku nav par traku līgumsods? Uzrakstiet, vai šo var apstrīdēt. Varbūt ir kādi juristi. Man liekas neadekvāti liels tas sods. Šī jau ir visatļautība," saka līgumsoda saņēmējs. Vīrieša video saņēmis jau 1,4 tūkstošus atzīmju "patīk". Komentāros cilvēki neslēpa savu sašutumu:
- "Ārprāts! Šis droši vien bija līgumā, tikai maziem burtiem vai iemudžināts tekstā. Lai izdodas apstrīdēt!"
- "Pati strādāju (vairs nē) "Tele2" ar biznesa klientiem. Jāzina vairāk situācija, varbūt ir kādas ierīces, kas paņemtas uz nomaksu, tās ir piesaistītas numuram. Ja par tarifu plānu atlaide ir iedota uz diviem gadiem vai gadu, tad laužot līgumu, ir jāizmaksā atlaide x neizmantotie mēneši. Ja numuri ir vairāki, tad tas viss summējas kopā."
- "Obligāti konsultāciju pie laba jurista!"
- "Jautājums, vai pirms prom iešanas "Tele2" neko neteica, ka būs jāmaksā līgumsods? Manai paziņai pirms pāriešanas no "Tele2" uz "LMT" visu izstāstīja, cik un par ko būs jāmaksā. Un pirms prom iešanas parasti zvana un sāk piedāvāt visādus labumus. Pēc būtības, ja arī ir nolemts aiziet, tad operatoram vajadzēja atgādināt par sekām, par summām. Citādi izskatās pēc naudas kāšanas."
- "Kaut kāds ārprāts!"
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Jauns.lv sazinājās ar Latvijas mobilo sakaru operatoru "Tele2" un lūdza komentēt milzīgo rēķinu. Atbildes uz jautājumiem sniedza "Tele2" sabiedrisko attiecību vadītājs Oskars Fīrmanis.
Vai jūs varētu sniegt komentāru, kāpēc šāds līgumsods ir izveidojies?
"Ja klients pieslēdz tarifu plānu ar atlaidi, tā ir savstarpēja vienošanās - klients saņem pakalpojumu ar atlaidi apmaiņā pret apņemšanos izmantot pakalpojumu noteiktu laiku (parasti 12 vai 24 mēnešus). Klientiem, kuri maksā standarta maksu, šādu saistību nav.
1000 eiro līgumsaistību summa nevar rasties par vienu pieslēguma numuru. Lielākas summas par 100 eiro klientam var izveidoties tikai tad, ja līgums pirms termiņa tiek lauzts par vairākiem numuriem vienlaikus (piemēram, uzņēmuma pieslēgumiem vai ģimenes paketi) un ja līgums tiek pārtraukts tā darbības pašā sākumā, kad saistību apmērs vēl nav sācis proporcionāli samazināties.
Ar katru nākamo mēnesi pirmstermiņa izbeigšanas maksas summa proporcionāli sarūk, proti, jo tuvāk līguma termiņa beigām notiek pāreja, jo mazāka ir pirmstermiņa izbeigšanas maksa.
Līgumā un tā pielikumos tiek skaidri norādīts līguma termiņš un aprēķina kārtība, ar ko klients iepazīstas un ko apstiprina līguma slēgšanas brīdī."
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Cik bieži jūsu klientiem ir šādi līgumsodi?
"Šādu sūdzību skaits ir mazs salīdzinājumā ar kopējo klientu bāzi, un tās ir atsevišķas situācijas gada griezumā. Klienti pamatā labi izprot līguma nosacījumus, turklāt šāda saistību prakse apmaiņā pret atlaidēm ir ierasta prakse ne tikai telekomunikācijās, bet arī citos tirgos, piemēram, elektroenerģijas pakalpojumu tirgū."
Kā no šāda līgumsoda izvairīties? Vai jūs brīdinājāt klientu, ka var būt šāds līgumsods?
"Mēs pievēršam lielu uzmanību tam, lai līguma nosacījumi būtu caurspīdīgi un saprotami. Par to liecina arī fakts, ka sūdzību par šo tēmu ir maz un lielākā daļa klientu pilnībā apzinās termiņa līgumu priekšrocības un noteikumus.
Kad saņemam pieprasījumu par numura pārcelšanu, mūsu standarta process paredz sazināties ar klientu telefoniski, lai pārrunātu situāciju un personīgi informētu par visām spēkā esošajām saistībām un konkrētajām izmaksām.
Klients arī pirms pārejas uzsākšanas vienmēr var šo summu precizēt sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu. Privātpersonām ir arī iespēja to aplūkot mūsu pašapkalpošanās portālā."