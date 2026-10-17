Igauņu eksperts skaidro komunikāciju krīzes situācijās un kur Latvija aizšāvusi greizi
Gan karš Ukrainā un ar to saistītās hibrīdoperācijas, gan augusta nogales vētra, kas daļu Latvijas ilgāku laiku atstāja bez elektrības un sakariem, arvien biežāk liek uzdot jautājumus, cik liela ir sabiedrības noturība dažādās krīzes situācijās. Pētījumu aģentūras "Norstat" veiktās iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā liecina, ka vairums iedzīvotāju gandrīz visās šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās.
Tāpat aptaujas dati parāda, ka Latvijas iedzīvotāji proporcionāli vismazāk atzinuši, ka gadījumā, ja viņu mājās nebūtu ūdens, elektrības, sakaru un interneta, viņi trīs dienas izdzīvotu bez problēmām vai ar nelielām problēmām. Vienlaikus, atbildot uz jautājumu, cik ticams, ka nākamo divu gadu laikā jūs skars krīze, kas nopietni traucēs jūsu ikdienas dzīvi, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas iedzīvotāji proporcionāli visvairāk atbildējuši, ka ir ļoti ticami vai diezgan ticami, ka tas notiks. Viens no Ziemeļvalstu noturības organizācijas (CIREN) dibinātājiem un Igaunijas Biznesa skolas rektors Mēliss Kitsings intervijā aģentūrai LETA uzsver, ka jo lielāka ir atklātība krīzes situācijās, jo labāk. Tad cilvēki zina, ko gaidīt, un ir mazāk pārpratumu.
Gan aptaujas, gan nesenā pieredze ar augusta vētru liecina, ka Baltijas valstīs patiesībā pastāv diezgan liela problēma ar noturību krīzes situācijās. Kur, jūsuprāt, slēpjas lielākās problēmas?
Man šķiet, ka galvenā problēma, kas izriet no diskusijām un aptaujām, ir saistīta ar individuālo gatavību - cilvēki individuālā līmenī nav veikuši nepieciešamos pasākumus, lai būtu gatavi dažāda veida krīzēm.
Savukārt, ja runājam par uzņēmumiem, tad arvien vairāk pieaug to uzņēmumu skaits, kuri izstrādā rīcības plānus dažādām krīzes situācijām.
Tomēr, ja runājam par uzņēmumu pusi, tad augusta vētra Latvijā parādīja, ka ļoti daudzi uzņēmumi nav īsti gatavi elektrības atslēgumiem un nav aprīkojuši savus objektus ar elektrības ģeneratoriem. Tostarp vislielākās problēmas sabiedrībai radīja mobilo sakaru neesamība noteiktās vietās. Nav arī tā, ka šī būtu pirmā vētra, kas labu laiku atstāj noteiktas teritorijas bez elektrības. Tas liek domāt, ka iepriekš uzņēmumu vadība ir aplēsusi, cik izmaksā jaudīgu ģeneratoru uzstādīšana, un nolēmusi šādus ieguldījumus neveikt. Tie ir privāti uzņēmumi, un attiecīgi, vai un kā viņu lēmumus var ietekmēt?
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Es domāju, ka mums jābūt ļoti atklātiem šajā jautājumā. Publiska kritika, iespējams, ir labākais veids, jo tie ir kritiskās infrastruktūras nodrošinātāji, tāpēc viņiem ir pienākums to darīt.
Igaunijas Biznesa skolā ir īpašs kurss, kurš ir veltīts noturībai. Kas ir tās galvenās lietas, kas ikvienam biznesam būtu jāapgūst?
Galvenais ir tas, ka ir jābūt gataviem ļoti dažādiem scenārijiem. Piemēram, mums ir diezgan daudz scenāriju plānošanas uzdevumu vai darbnīcu, lai rezultātā jūs vismaz mentāli būtu gatavi tam, ka var notikt dažādi notikumi, kurus normāli jūs neparedzat, kad plānojat savu biznesu.
Turklāt nav pietiekami tikai ar plānu uz papīra, ir nepieciešams to izspēlēt vai veikt simulācijas, balstoties uz dažādiem scenārijiem, lai redzētu, kā visi reaģē, un tādējādi identificētu vājos punktus. Tas ir līdzīgi, kā simulācijas izspēlē glābšanas dienesti. Ja ir plāns tikai uz papīra, tad diemžēl ļoti bieži mēs tajā redzam "vēlmju domāšanu".
Interese par šādiem kursiem aug?
Jā, protams. Es gan nezinu, kā ir Latvijā, bet, piemēram, Stokholmas Ekonomikas augstskolā Zviedrijā pat ir MBA programma par civilo noturību. Ir kursi arī citās augstskolās.
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Vai jums ir kādi pārsteigumi, ko atklāja "Norstat" aptaujas rezultāti?
Te varēja redzēt, cik nesagatavoti cilvēki ir individuālā līmenī - pat ja ir iespēja pieteikties kursiem vai apmeklēt apmācības, daudzi cilvēki joprojām tajā nav īpaši ieinteresēti.
Vai jūs domājat, ka augusta vētra varētu palīdzēt? Tas daudzām mājsaimniecībām un uzņēmumiem varētu būt bijis atklāsmes brīdis par to, kas notiek ļoti apjomīgā krīzes situācijā?
Es domāju, ka šādas pieredzes ir noderīgas, jo tās varbūt palīdz saskatīt nepieciešamību būt gataviem un pašiem uzņemties atbildību.
Tomēr ļoti bieži mēs atduramies arī pret dzīves realitāti. Piemēram, Latvijā bija mirklis, kad amatpersonas teica, ka vētras mācība ir, ka katrā mājsaimniecībā ir nepieciešams elektrības ģenerators. Bet realitāte ir tāda, ka Latvijā vairāk nekā puse mājsaimniecību dzīvo daudzdzīvokļu mājās ne īpaši lielos dzīvokļos, un, protams, ka katrā dzīvoklī ieviest ģeneratoru ir neiespējami.
Konkrēti šajā gadījumā ir nepieciešama sava veida kolektīva rīcība no dzīvokļu īpašnieku puses. Mēs zinām, ka māju iedzīvotāju apvienībām vienmēr ir grūtības ar lēmumu pieņemšanu, un starp iedzīvotājiem bieži ir kāds, kas pretojas jebkādām iniciatīvām. Domāt, ka to ir iespējams tā vienkārši pārvarēt, droši vien būtu naivi.
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Tāpēc, iespējams, vajadzētu rūpīgāk domāt, kā tiek vadītas mājokļu biedrības un kā radīt stimulus, lai tās patiešām darītu lietas kopā. Tas neattiecas tikai uz ģeneratoriem, bet uz jebkāda veida citiem ieguldījumiem, jo bieži vien mājokļu apvienībās notiek tā, ka dažiem cilvēkiem var būt laba ideja, bet citi ierodas un vienkārši nobalso pret, jo no viņu kabatas būs jātērē vairāk naudas. Mēs jau, pastaigājoties pa pilsētu, no māju izskata vien varam secināt, cik labi vai slikti darbojas konkrētās mājas iedzīvotāju apvienība.
Tādēļ pirms izteikt priekšlikumus, no sākuma ir nepieciešams patiešām saprast, kā mājokļu apvienības var pieņemt lēmumus, kas veicina noturības stiprināšanu. Un tas nav saistīts tikai ar stimuliem un tamlīdzīgiem jautājumiem.
Daudz tiek runāts par to, ka ikvienam ir jābūt gatavam izdzīvot bez palīdzības no malas 72 stundas, bet realitātē šis laiks var būt ļoti atšķirīgs - varbūt diena, varbūt trīs, varbūt nedēļa. Kāds, jūsuprāt, ir tas laika periods, par kuru mums godīgi jāpasaka sabiedrībai, ka viņiem jābūt gataviem iztikt ar saviem spēkiem?
Man nav atbildes par konkrētu laiku, bet es domāju, ka jautājums, ko ikvienam vajadzētu sev uzdot, ir - ņemot vērā man pieejamos resursus, cik ilgi es varētu iztikt krīzes situācijā? Cik ilgi es varētu iztikt bez ūdens vai elektrības? Cik ilgi es varētu iztikt bez gājiena uz pārtikas veikalu? Manuprāt, ikvienam ir jāizrēķina šis laika periods.
Līdzšinējās diskusijās arī izskanēja, ka krīzes situācijās, protams, nebūs vienāda attieksme pret visām iedzīvotāju grupām. Visdrīzāk vecākiem vai slimiem cilvēkiem palīdzība tiks sniegta ātrāk un nosacīti veseliem cilvēkiem spēka gados vēlāk. Tādēļ rodas jautājums - vai tas nebūtu godīgi, ja valsts iestādes skaidri pasaka, ka šai sabiedrības grupai palīdzība tiks sniegta pirmajā kārtā, šai - otrajā, bet šai, iespējams, desmitajā kārtā, lai cilvēki tam būtu gatavi?
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Es teiktu, ka jo lielāka ir atklātība, jo labāk. Tad cilvēki zina, ko gaidīt, un ir mazāk pārpratumu.
Vai jūs redzat, ka šāda atklātība pastāv?
Es domāju, ka bieži vien nav skaidrs, kā šie lēmumi tiek pieņemti.
Parasti daži kritēriji tiek uzspiesti no augšas, un tas ne vienmēr darbojas. Drīzāk būtu jāveicina tas, lai pašā sabiedrībā veidotos sapratne, ka tas ir kaut kas, kas mums ir jādara, ka tas mums nāk par labu. Piemēram, lai sabiedrībā ir sapratne, ka dažādos krīzes gadījumos patiešām ir noderīgi, ja mājās ir kāds ūdens krājums, ko vienmēr var izmantot, lai kas arī notiktu. Tāpat ir diezgan daudz kiberuzbrukumu un maksājumu sistēmas ne vienmēr var darboties, tādēļ patiesībā ir noderīgi nēsāt līdzi skaidru naudu. Tās ir dažas no lietām, ko būtībā ikviens var darīt.
CIREN konferences diskusijā šogad bija viens interesants piemērs - sociālantropoloģe no Igaunijas minēja, ka ir aprēķinājusi, cik lieliem jābūt ūdenskrājumiem viņas mājsaimniecībā, ieskaitot mājdzīvniekus, un viss apstājies pie fakta, cik lielu vietu šīs ūdens pudeles aizņem viņas jau tā ne īpaši plašajā dzīvoklī. Vai šis atkal nav tas gadījums, ka labi domātās rekomendācijas ne īpaši saskan ar to realitāti, kādā dzīvo mūsu iedzīvotāji?
Jā, un te ir, piemēram, jau atkal jādomā par to, kā tiek izmantoti daudzdzīvokļu māju pagrabi.
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Ko vēl sabiedrībai un lēmumu pieņēmējiem vajadzētu paturēt prātā?
Es domāju, ka viena no tēmām, kas tiek izvirzīta diskusijās, ir formulējumu izvēle, kā mēs runājam par potenciālu krīzi. Igaunijā notiek diskusija par to, ka varbūt mums ir jābeidz runāt par hibrīdkaru vai kinētisko karu, bet gan vienkārši par karu, jo tieši tas patiesībā notiek - tiek uzbrukts infrastruktūrai un tiek veikti karam līdzīgi pasākumi. Bet, izmantojot tādus terminus kā "hibrīds" vai "kinētisks", tiek mīkstināts tas, kas patiesībā notiek, un cilvēkiem trūkst izjūtas par situācijas nopietnību.
Te jau atkal ir runa par atklātību, lai cilvēki saprastu, ka situācija ir nopietna. Tā vairs nav vienkārši situācija, kad kaut kur kāds dara kaut ko, kas uz mani neattiecas. Ja formulējums ir nopietnāks, tad cilvēki varbūt arī sajutīs, ka šī ir situācija, kurā man ir jārīkojas vai jābūt labāk sagatavotam.
Latvijā no virknes amatpersonu bieži ir redzama pretēja komunikācijas stratēģija, cenšoties visu laiku uzsvērt, ka runa ir tikai par hibrīddraudiem.
Manuprāt, tas var radīt mazliet maldinošu sajūtu un daudziem cilvēkiem var rasties iespaids, ka kaut kas notiek, bet viņi īsti nesaprot, cik nopietna situācija patiesībā ir.
[Publicists un drošības politikas eksperts] Edvards Lukass aicināja uz radikālu atklātību - ja vēlaties runāt ar saviem pilsoņiem, jums jābūt atklātākiem par to, kas notiek. Tas arī veicinātu labāku izpratni par to, kā sagatavoties un kāpēc ir jābūt sagatavotiem.
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Cik nopietna problēma pašlaik ir kiberuzbrukumi?
Tas tagad ir pastāvīgs dzīves elements. Kiberuzbrukumi notiek visu laiku, tā ir dzīves realitāte un to var izjust dažādos līmeņos. Man šķiet, ka Igaunijā, kā arī vispār Baltijas valstīs mēs salīdzinoši prasmīgi tiekam galā ar šādiem uzbrukumiem. Runa nav tikai par valsts organizācijām, bieži vien organizācijas, kas kļūst par uzbrukumu mērķi, ir uzņēmumi, bankas, un tās ir diezgan efektīvas atvairot kiberuzbrukumus. Uzņēmumiem ir jābūt gataviem jebkurā brīdī, jo pretējā gadījumā nebūtu pietiekamas uzticības to sniegtajiem pakalpojumiem.
Bankas, elektroenerģijas piegādātāji un citi kritiskās infrastruktūras uzņēmumi parasti ļoti nopietni domā par kiberuzbrukumiem, bet kāda situācija jūsu vērtējumā ir ar citiem?
Mani novērojumi liecina, ka lielas organizācijas, jo īpaši tās, kas ir kritisko pakalpojumu nodrošinātājas, ir labi sagatavotas. Tās pieņem darbā šīs jomas ekspertus, veic mācības un ir diezgan labi sagatavotas. Parasti problēma ir ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, dažreiz arī pašvaldībām un mazākām organizācijām.
Latvijā nesen notika divi veiksmīgi kiberuzbrukumi "Latvijas valsts mežiem" un Ceļu satiksmes drošības direkcijai. Kādēļ šādas organizācijas, kas ir diezgan lielas un glabā diezgan jutīgus datus, nav sagatavojušās šādiem uzbrukumiem?
Es domāju, ka šādos gadījumos galvenās problēmas ir saistītas ar kļūdām organizāciju vadībā. Jau sākotnēji varētu pieņemt, ka, ņemot vērā datu apjomu un atbildību, kas tām jāuzņemas, tās varētu kļūt par kiberuzbrukuma mērķi. Šajā ziņā vadītājiem ir jābūt gataviem tam, jādomā, ka tas ir diezgan iespējams.
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Kāda šajā ziņā ir situācija Igaunijā?
Es domāju, ka daudzas no šīm organizācijām tiek nepārtraukti testētas no potenciālo uzbrucēju puses, kuri cenšas identificēt to vājos posmus. Tāpēc mums nevajadzētu pieņemt, ka šī problēma kaut kā pati no sevis izzudīs, bet, veidojot pieņēmumus, jābalstās uz to, ka kaut kas tāds var notikt. Tas ir īpaši skumji, ja runa ir par publiskā sektora organizācijām, jo es zinu, ka publiskajā sektorā ir milzīgas iespējas, kā sagatavoties kiberuzbrukumiem.
Es domāju, ka tādas organizācijas kā "Cert.lv" Latvijā un "Cert.ee" Igaunijā iegulda milzīgu enerģiju dažādu organizāciju sagatavošanā. Tādējādi, ja kaut kas tāds notiek publiskajā sektorā, tad tas patiešām nav tāpēc, ka trūktu pētījumu vai palīdzības, bet drīzāk pastāv nevēlēšanās to izmantot, un bieži vien tas ir saistīts ar vadību.
Manuprāt, dažos no šiem gadījumiem ir pieņemti patiesi slikti lēmumi.
Kur ir lielākā problēma? Vai trūkst naudas, lai investētu? Vai tā ir slikta vadība, ka uzņēmumu valdes vienkārši nesaprot, cik tas ir svarīgi? Varbūt trūkst arī IT speciālistu?
Man šķiet, ka kopumā tas drīzāk ir domāšanas veida jautājums, nevis tikai specifiskas kompetences trūkums. Es domāju, ka kompetence ir pieejama. Baltijas valstu publiskajā sektorā, kā jau minēju, ir kiberdrošības komandas, un tajās strādā IT speciālisti, kuriem bieži vien ir ļoti labas zināšanas, tāpēc jautājums nav tajā, bet drīzāk, vai mēs spējam izmantot šīs zināšanas.
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Mums tagad ir ļoti dažādi kiberuzbrukumi - daži no tiem ir vienkārši krāpnieki, bet ir arī riski saistībā ar hibrīdoperācijām no Krievijas vai Baltkrievijas puses. Kas no tā visa ir bīstamāks?
Es domāju, to ir grūti pateikt, jo bieži vien šīs divas lietas var iet roku rokā. Dažreiz var sastapties arī ar valstu sponsorētu noziedzīgu darbību, kā arī ar mēģinājumiem testēt un apdraudēt esošās sistēmas.
Ja atklājas situācijas, kā tā, par kuru mēs runājām, kad noteiktās publiskā sektora organizācijās tiek pieņemti ne visai labi lēmumi, tad acīmredzot tas grauj visu retoriku par gatavību krīzei vai noturību. Tādā nozīmē šāda veida uzbrukumi var kalpot noteiktam mērķim un veidot tādu naratīvu, kas liecina: "Redziet, daži no šiem uzņēmumiem vai organizācijām nespēj ar to tikt galā, un tagad viņi sagaida, ka iedzīvotāji būs gatavi, taču paši nespēj attīstīt spējas un kapacitāti, lai risinātu šāda veida krīzes, un pieņem apšaubāmus lēmumus." Es domāju, ka kopumā mērķis ir mēģināt graut uzticību amatpersonām un dažādām organizācijām. Tādējādi rodas spēcīga neuzticības atmosfēra, kurā cilvēki faktiski vairs neuzticas valsts organizācijām.
Vai nav bažu, ka to ir veicinājusi arī augusta vētra, jo tajās vietās, kur cilvēki vairākas dienas dzīvoja bez elektrības, izskanēja arī visai skarbi viedokļi?
Es domāju, ka šādā situācijā ir svarīgi parādīt cilvēkiem, ka kritiskās infrastruktūras nodrošinātāji un valsts iestādes dara visu, kas ir to spēkos, ka viņi ir klāt, jūs zināt, ka viņi patiešām ir klāt, ka viņi darbojas, jo pretējā gadījumā tas atkal kaut kādā mērā grauj uzticību valsts organizācijām. Tieši tāpēc šī krīze ir jāuzskata par labu iespēju, ko nedrīkst izniekot. Jūs varat doties un parādīt, ka mēs esam šeit, mēs esam klāt un mēs jums palīdzam. Es domāju, ka tas patiešām ir galvenais.
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Kāda jūsu skatījumā ir gatavība krīzēm kopumā Eiropā?
Ja es skatos uz mūsu reģiona valstīm, tad, piemēram, es personīgi redzu, ka Somija patiesībā ir ļoti labi sagatavota. Es domāju, ka viņiem ir ļoti spēcīga civilās aizsardzības infrastruktūra, ko viņi ir izveidojuši gadu gaitā, un, manuprāt, viņu pieeja ir kaut kas, kam vajadzētu pievērst uzmanību un no kā mācīties.
Daudzās citās valstīs Eiropā valda drīzāk "darba hipotēze", ka tas kaut kā pāries, ka tas mūs īsti netraucēs.
Tomēr bija arī šis dronu incidents Leipcigas lidostā. Vai tas neliek arī citām valstīm, kas neatrodas Krievijas un Ukrainas pierobežā, sākt par to visu domāt nopietnāk?
Jā. Es darbojos arī viena vācu jaunuzņēmuma uzraudzības padomē. Šis uzņēmums koncentrējas uz sabiedrības noturības jautājumiem un jo īpaši uz to, lai pieredzi no Baltijas un Ziemeļvalstīm pārnestu uz Vāciju, konkrēti uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Es redzu, ka interese par to pieaug, citādi nebūtu tāda veida uzņēmuma, kas cenšas sniegt šāda veida pakalpojumus.
Vienlaikus daudzi dzīvo ar domu, ka agrāk vai vēlāk Ukrainā tiks panākts miers. Vai noturība dažādās krīzes situācijās ir kaut kas, par ko mēs varam padomāt vienu vai otru gadu un pēc tam aizmirst, vai arī tā ir jaunā realitāte un jaunā norma, kas sabiedrībai un uzņēmumiem ir jāpieņem?
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Es domāju, ka tā ir jauna realitāte un ar to ir jārēķinās. Arī tad, kad Ukrainā iestāsies miers, Krievijā joprojām būs daudz cilvēku, kuri ir dienējuši armijā un dažādās drošības organizācijās. Jautājums ir - ko šie cilvēki darīs? Manuprāt, daļa no viņiem nonāks kriminālajā vidē vai iesaistīsies citāda veida darbībās, un viņu iegūtā pieredze kaut kādā veidā tiks izmantota citur, lai radītu nestabilas situācijas un uzbruktu vienai vai otrai organizācijai šajā pasaules daļā. Tāpēc mums nevajadzētu pieņemt, ka pēc miera iestāšanās Ukrainā viss vienkārši nomierināsies un ar to viss beigsies.
Karš Ukrainā ilgst jau piekto gadu, un mēs visi redzam izaicinājumus, kas tur ir jāpārvar. Vai mēs pietiekami mācāmies no Ukrainas pieredzes?
Es domāju, ka mēs mācāmies, bet mācīšanās process prasa laiku. Turklāt viena lieta ir zināt, bet pavisam cita - rīkoties atbilstoši. Tas ir daudz grūtāk nekā vienkārši zināt. Tāpēc es domāju, ka tieši tur īstenībā slēpjas izaicinājums - lai mēs spētu rīkoties atbilstoši, ne tikai par to būtu informēti.