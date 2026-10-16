Pēc sakāves Saeimas vēlēšanās atkāpjas "Vienotības" valde
Saeimas vēlēšanu rezultātā atkāpusies partijas "Vienotība" valde, un jaunu plānots ievēlēt 28. novembrī paredzētajā kongresā, sociālajos medijos paziņojusi partiju apvienības "Jaunā vienotība" valdes priekšsēdētāja, partijas "Vienotība" valdes locekle Evika Siliņa.
Viņa norāda, ka līdz kongresam partijā īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu un jauno biedru viedokļu uzklausīšanai, lai apkopotu idejas nepieciešamajām pārmaiņām politiskajā spēkā.
Pēc Siliņas paustā, vēlēšanu rezultāti partijai kalpojuši kā "dzeltenā kartīte", kas liek kritiski izvērtēt gan līdzšinējos lēmumus, gan komunikāciju ar sabiedrību. Viņa uzsver, ka partijai ir jāmainās, vairāk jāieklausās vēlētājos un jārunā ar cilvēkiem biežāk, tiešāk un saprotamāk.
Ekspremjere norāda, ka vēlas veidot atklātāku dialogu ar sabiedrību, uzklausot jautājumus, viedokļus un kritiku, lai labāk izprastu vēlētāju gaidas un nepieciešamās izmaiņas partijas darbā.
"Vienotības" valdē līdz šim strādāja 14 politiķi, tostarp valdes priekšsēdētājs Edmunds Jurēvics, viņa vietnieki Raimonds Čudars un Zanda Kalniņa-Lukaševica, kā arī Arvils Ašeradens, Evika Siliņa, Rihards Kozlovskis, Vilnis Ķirsis, Inese Lībiņa-Egnere un citi partijas pārstāvji.
Vienlaikus Siliņa atzīmē, ka pirmdien, 19. oktobrī, tiek gaidīts "Apvienotā saraksta" solītais paziņojums par turpmākajiem soļiem un iespējamajām sarunām ar pašreizējiem koalīcijas partneriem.
15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja "Apvienotais saraksts", iegūstot 41 deputāta mandātu. Tālāk sekoja "Latvija pirmajā vietā" ar 17 deputātu vietām, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" - 15, Nacionālā apvienība un "Progresīvie" - katrai 10 - un "Jaunā vienotība" ar septiņiem mandātiem.