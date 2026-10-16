"airBaltic" amatpersona apsūdzēta smagos noziegumos
Prokuratūra cēlusi apsūdzību aviokompānijas "airBaltic" amatpersonai par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā, krāpšanu lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, pavēstīja prokuratūrā.
Tāpat apsūdzība celta cita uzņēmuma vadītājam par "airBaltic" amatpersonas darbību atbalstīšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.
Turklāt kriminālprocesā tiek veikts process piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskajai personai - uzņēmumam, kuram par labu veikta krāpšana.
Ņemot vērā, ka izmeklēšana vēl turpinās, plašāku informāciju par lietas apstākļiem prokuratūra nesniedza.
Jau ziņots, ka kriminālvajāšanu rosināja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB). KNAB šo lietu ierosināja 2025. gadā.
"airBaltic" sabiedrisko un politisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts iepriekš norādīja, ka persona nav ne esošais, ne bijušais uzņēmuma valdes vai padomes loceklis. Viņš arī apgalvoja, ka valsts amatpersonas statuss ir "airBaltic" valdes un padomes locekļiem, kuriem ir pienākums iesniegt valsts amatpersonas deklarāciju. Savukārt KNAB iepriekš apliecināja, ka aizdomās turētā persona joprojām ir valsts amatpersona "airBaltic".
KNAB medijus iepriekš informēja, ka "airBaltic" amatpersona panāca uzņēmuma mantas - rezerves daļu - pārdošanu ar vairāk nekā 55 000 eiro lielu sadārdzinājumu, kā rezultātā ar viņu saistīts uzņēmums guva nepamatotu peļņu.
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Izmeklēšanā noskaidrots, ka amatpersona, kas uzņēmumā ir atbildīga par aviācijā izmantojamu rezerves daļu apriti, ar kādas fiziskas personas atbalstu organizēja darījumus, kuros tika izmantotas trīs juridiskas personas, lai no "airBaltic" mantas pārdošanas gūtu nepamatotu finansiālu labumu un pēc tam legalizētu iegūtos līdzekļus.
"airBaltic" amatpersona esot zinājusi par kāda Lietuvas uzņēmuma vēlmi iegādāties "airBaltic" īpašumā esošu šasijas amortizatoru un tā statni. Amatpersona vienojās ar citu uzņēmumu par šo rezerves daļu sākotnējo iegādi no "airBaltic". Uzrunātais uzņēmums tās iegādājās, iepriekš informēja KNAB.
Uzreiz pēc tam amatpersonai piederošs uzņēmums rezerves daļas pārpircis un tālāk par 370 000 ASV dolāru pārdevis gala pircējam - Lietuvas uzņēmumam. Gala pārdošanas cenā bijis iekļauts 55 360 eiro sadārdzinājums, kas ar amatpersonu saistītajam uzņēmumam radījis nepamatotu peļņu, uzskata KNAB.
Tāpat izmeklēšanā esot iegūtie pierādījumi, ka daļa no nepamatoti iegūtajiem finanšu līdzekļiem pārskaitīta starpniekuzņēmumam, kā arī uz "airBaltic" amatpersonas un kādas fiziskas personas privātajiem bankas kontiem dividenžu veidā.
Tādējādi esot slēpta šo līdzekļu noziedzīgā izcelsme un radīta to likumīgas izcelsmes šķietamība. KNAB rīcībā esošā informācija liecinot, ka iegūtos finanšu līdzekļus personas tālāk izmantoja studiju apmaksai un mājas būvniecībai.