Operetes teātra repertuārā iekļauta izrāde “Meistarklase” ar Sonoru Vaici galvenajā lomā
Pēc skatītāju atsaucības VIII Starptautiskajā Operetes festivālā Ikšķilē Terensa Maknelija luga “Meistarklase” iekļauta Operetes teātra repertuārā.
Pirmā repertuāra izrāde notiks 23.oktobrī plkst. 19.00 Liepājas teātrī, bet 20. novembrī iestudējums būs Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, un 4. decembrī – Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Marijas Kallasas lomā – vairākkārtēja Lielās mūzikas balvas laureāte Sonora Vaice, kurai šī ir pirmā loma dramatiskajā teātrī.
Amerikāņu dramaturga Terensa Maknelija (Terrence McNally) luga “Meistarklase” 1996. gadā saņēma prestižo Tony balvu kā labākā luga. Tās pamatā ir leģendārās operdziedātājas Marijas Kallasas (Maria Callas) vadītās meistarklases Džuljarda skolā Ņujorkā 20. gadsimta 70. gadu sākumā.
Pie Kallasas ierodas jaunie dziedātāji, lai pilnveidotu savu meistarību, taču viņus sagaida prasīga, ironiska un nereti nesaudzīga skolotāja. Viņai nepietiek ar skaistu balsi un precīzi nodziedātām notīm – māksliniekam jāspēj izprast mūziku un piešķirt tai patiesu saturu. Meistarklases gaitā Kallasas asie spriedumi un humors mijas ar atmiņām par viņas pašas dzīvi – triumfiem uz pasaules opernamu skatuvēm, attiecībām ar Aristoteli Onasi, personiskajiem zaudējumiem un vientulību.
“Domājot par izrādes “Meistarklase” iestudēšanu, mani mazāk saistīja Kallasas ieteikumi vokālajā meistarībā, bet vairāk gribēju izprast viņas personības būtību, notikumu psiholoģiskos faktorus. Mani fascinēja viņas dzīves pretrunas – pasaules slava, pilnīga ziedošanās dziedāšanai un vēlāk pašas dziedāšanas upurēšana mīlestībai pret Aristoteli Onasi, kas, kā izrādījās, nenesa cerēto laimi.,” stāsta Sonora Vaice, izrādes režisore, Marijas Kallasas lomas atveidotāja.
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“Meistarklase” ir Sonoras Vaices pirmais darbs dramatiskajā teātrī aktrises lomā. Viņa ir arī iestudējuma režisore. Izrāde tapusi kā viņas režijas maģistra diplomdarbs Latvijas Kultūras akadēmijā. Sonoras Vaices ilggadējā pieredze operā ļauj Kallasas personību atklāt, dziļi izprotot šīs profesijas prasības, disciplīnu un mākslinieka atbildību.
Liepājas izrādē Šēronas lomā pirmoreiz – aktrise Elīna Bojarkina. Izrādē piedalīsies arī Tatjana Gurēviča, savukārt pianista Menija lomā – Māris Žagars. Iestudējuma scenogrāfe un video māksliniece ir Ineta Sipunova, kostīmu konsultante – Kristīne Pasternaka, gaismu mākslinieks – Ivars Vācers, tehniskais direktors – Ansis Gornavs.
“Meistarklase” pirmoreiz tika izrādīta Latvijas Kultūras akadēmijas režijas studiju ietvaros, bet augustā iekļauta VIII Starptautiskā Operetes festivāla programmā Ikšķilē, kur skatītāji to pavadīja ar ilgām sajūsmas stāvovācijām. Tagad iestudējums būs pieejams plašākai Latvijas auditorijai Operetes teātra repertuārā.
Operetes teātris Liepājā arī ar jauniestudējumu “Parīzes bohēma”
Divas dienas vēlāk, 25. oktobrī plkst. 16.00, Liepājas teātrī notiks arī Operetes teātra jauniestudējums “Parīzes bohēma” – pirmā eko-modes operete Latvijā, kas tapusi, iedvesmojoties no Imres Kálmána operetes “Monmartras vijolīte”. Režisores Sonoras Vaices iestudējums aizved uz 19. gadsimta beigu Parīzi, Monmartras mākslinieku un bohēmas pasauli, kur mīlestība, ambīcijas un alkas pēc panākumiem savijas ar Kálmána melodijām džeza interpretācijā, humoru un krāšņu skatuves vizualitāti. Īpašu uzmanību piesaista kostīmu mākslinieces Elīnas Milta-Niedrājas veidotie kostīmi, kuros Parīzes augstās modes estētika apvienota ar dabas un kukaiņu pasaules motīviem. Iestudējuma pirmizrāde notika 1. oktobrī Rīgā un izpelnījās skatītāju stāvovācijas.
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Tuvākās “Meistarklases” izrādes: 23. oktobrī plkst. 19.00 – Liepājas teātrī ; 20. novembrī – Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, Rīgā ; 4. decembrī – Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē, Jūrmalā.