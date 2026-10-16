KNAB sācis resorisko pārbaudi par Krievijas armijas atbalstītāja naudas dāvinājumiem Stepaņenko
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) resoriskajā pārbaudē vērtē informāciju par partiju apvienības "Suverēnā vara/Apvienība Jaunlatvieši" līderes Jūlijas Stepaņenko Krievijā dzīvojošā tēva apjomīgajiem naudas dāvinājumiem meitai.
Iepriekš KNAB paziņoja, ka vērtēs informāciju par dāvinājumiem, taču tobrīd nekomentēja, kādā formā vērtēšana notiek. Tagad birojā apliecināja, ka publiski izskanējušo informāciju izvērtē resoriskajā pārbaudē.
Ja ziņas satur informāciju par likuma pārkāpumu, kura atklāšanai nav nepieciešams pielietot kriminālprocesa līdzekļus un metodes, tās nosūta resoriskās pārbaudes veikšanai kompetentai iestādei, teikts Kriminālprocesa likumā.
Ar resorisko pārbaudi šā likuma izpratnē saprot valsts iestādes un tās amatpersonu veiktu pārbaudi attiecībā uz iespējamu likuma pārkāpumu, izmantojot šīs iestādes darbību regulējošajā likumā noteiktās pilnvaras, kas nav kriminālprocesuālās pilnvaras.
Stepaņenko saskaņā ar valsts amatpersonas deklarācijām saņēmusi apjomīgus naudas dāvinājumus - gandrīz 420 000 eiro - no Krievijā dzīvojošā un būvniecības nozarē strādājošā tēva.
Stepaņenko tēvs Sergejs Fedotovs un viņa uzņēmums "Forma ŽBI" vairāku gadu garumā snieguši materiālu atbalstu Krievijas karaspēkam Ukrainā, vēstīja neatkarīgais tiešsaistes medijs "The Insider". Jau 2022. gadā uzņēmums ražoja prettanku šķēršļus un krāsnis, bet vēlāk Fedotovs dāvināja transportu karaspēka apgādē iesaistītam fondam.
Latvijas Televīzija ziņoja, ka Stepaņenko tēvs pirms vairāk nekā 30 gadiem Krievijā ir dibinājis celtniecības uzņēmumu grupu "Forma" no Solņečnogorskas. Viņš bijis municipālais deputāts. Par nopelniem Maskavas apgabala labā Fedotovam šovasar piešķirta Goda zīme.
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Šā gada augustā Krievijas Valsts domes "vēlēšanu" kampaņas laikā Fedotova vadīto ražotni apmeklējis par ieroču tirgošanu ASV notiesātais ieroču tirgotājs Viktors Buts, kurš kandidēja uz parlamentu no Krievijas Liberāli demokrātiskās partijas. Ilgstoši šo partiju vadīja Vladimirs Žirinovskis. Krievijas televīzijas sižetā no Fedotova uzņēmuma redzams, kā viņš partijas kampaņas pasākuma laikā sēž blakus Butam, kura atbrīvošanu 2022. gadā Kremlis panāca ieslodzīto apmaiņas darījumā.
Ārlietu ministre Baiba Braže (JV) Fedotovu nesen iekļāva Latvijai nevēlamo personu sarakstā, liedzot viņam uz nenoteiktu laiku ieceļot Latvijā.