15. Saeimas vēlēšanas Rīgā
Zināmi visi 100 jaunās Saeimas deputāti! CVK oficiāli apstiprina vēlēšanu rezultātus
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) piektdien oficiāli apstiprinājusi 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus.
"Apvienotais saraksts" (AS) Saeimā iegūs 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) - 17, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) - 15, Nacionālā apvienība (NA) - desmit, "Progresīvie" - desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) - septiņus mandātus.
Kurzemē no 11 deputātu mandātiem sešus ieguvis AS, no kura lielāko atbalstu ieguvuši Māris Kučinskis, Linda Matisone, Edgars Putra, Raivis Kalējs, Jānis Džeriņš un Nellija Kleinberga.
Pa vienai vietai Kurzemē ieguvusi NA, LPV, SV/AJ, "Progresīvie" un JV. No šiem sarakstiem ievēlēti ir Artūrs Butāns (NA), Ramona Petraviča (LPV), Edgars Dārznieks (SV/AJ), Agnese Lāce (P) un Inga Bērziņa (JV).
Latgalē no 12 mandātiem piecus ieguvusi LPV, un no šī saraksta visvairāk balsu ir Olgai Petkevičai, Aleksandram Bartaševičam, Aleksejam Mackevičam, Viktorijai Pleškānei un Jekaterinai Ivanovai.
Latgalē pa trim mandātiem ieguvis AS un SV/AJ. No AS saraksta Latgalē visvairāk balsu ir Jurim Viļumam, Valdim Kotānam un Raimondam Vējonim, savukārt no SV/AJ - Vjačeslavam Stepaņenko, Andrejam Jakovļevam un Leontijam Morozam. Savukārt NA Latgalē ieguvusi vienu mandātu, un visvairāk balsu šajā sarakstā ir Rolandam Keišam.
Zemgalē no 13 mandātiem sešus ieguvis AS, kura sarakstā visvairāk balsu ir Edgaram Tavaram, Andrim Skridem, Ingai Priedei, Ilmāram Lukstam, Jurim Lazdiņam un Baibai Atmanei.
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Pa divām vietām Zemgalē ieguvušas LPV un NA, un šajos sarakstos visvairāk balsu ir attiecīgi Edmundam Zivtiņam un Aivaram Krapam no LPV un Jānim Vitenbergam un Edvīnam Šnorem no NA. Vēl mandātus no Zemgales ieguvuši Atis Švinka (P), Edmunds Jurēvics (JV) un Andrejs Pagors (SV/AJ).
Vidzemē no 26 mandātiem 13 ieguvis AS. No AS saraksta Saeimā ievēlēti Raimonds Bergmanis, Edvards Smiltēns, Aiva Vīksna, Česlavs Batņa, Dagnis Straubergs, Pēteris Dimants, Renārs Putniņš, Dāvis Melnalksnis, Andrejs Svilāns, Anete Biķe, Andis Caunītis, Valdis Kārkliņš un Mārtiņš Prīsis.
No NA Saeimā ievēlēti Jānis Dombrava, Ināra Mūrniece un Uģis Mitrevics, bet no LPV - Linda Liepiņa, Eduards Zivtiņš un Dana Šlesere. No SV/AJ Saeimā ievēlēti Karina Sprūde, Aleksejs Ignatjevs un Gita Plaude, no JV - Ainars Latkovskis un Evika Siliņa, bet no "Progresīvajiem" - Andris Sprūds un Jana Simanovska.
Rīgā tiek sadalīts lielākais Saeimas deputātu mandātu skaits - 38. Rīgas vēlēšanu apgabalā tiek ieskaitītas arī pasta balsošanas komisijas ārzemēs.
Pēc apstiprinātajiem rezultātiem AS Rīgas vēlēšanu apgabalā ieguvusi 13 mandātus, kurus ieguvuši Andris Kulbergs, Jānis Jenzis, Līga Meņģelsone, Karīna Miķelsone, Guntars Vītols, Liene Apine, Mārtiņš Brencis, Edgars Štelmahers, Jānis Urtāns, Viesturs Vitovskis, Māris Ozoliņš, Agnese Kupača, kā arī Jānis Stērninieks.
SV/AJ ieguvusi septiņas vietas, un pie mandātiem tikuši Jūlija Stepaņenko, Rūdolfs Brēmanis, Ļubova Švecova, Jūlija Sohina, Natālija Ābola, Inna Djeri un Artūrs Klēbahs, bet no LPV kopumā sešus mandātus ieguvuši Ainārs Šlesers, Regīna Ločmele, Andrejs Klementjevs, Roberts Žemaitis, Maija Armaņeva un Jevgēnija Šafraneka.
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"Progresīvie" Rīgā ieguvuši sešus mandātus, pie deputātu vietām tiekot Andrim Šuvajevam, Mairitai Lūsei, Antoņinai Ņenaševai, Mārtiņam Hiršam, Selmai Levrencei, kā arī Kristai Burānei. JV un NA ieguvuši pa trim mandātiem, un Saeimā ievēlēti Baiba Braže, Andrejs Judins un Inese Lībiņa-Egnere no JV un Ilze Indriksone, Nauris Puntulis un Ivars Āboliņš no NA.
Pēc visu balsu saskaitīšanas un CVK apstiprinātajiem rezultātiem 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvarējis AS, bet Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) nav pārvarējusi 5% barjeru.
Par AS atdoti 35,3% balsu. Otrajā vietā ar 13,1% balsu ierindojusies LPV, kam ar 11,71% balsu seko SV/AJ. Par NA nobalsojuši 8,9% vēlētāju, par "Progresīvajiem" 7,88%, bet par JV 6,36%. ZZS saņēmusi 4,4% balsu un nav iekļuvusi Saeimā.
AS iegūtais mandātu skaits ir visu laiku labākais kāda politiskā spēka sasniegtais rezultāts Saeimas vēlēšanās pēc neatkarības atjaunošanas. Salīdzinoši partija "Latvijas ceļš" 1993. gadā Saeimā ieguva 36 mandātus, "Vienotība" 2010. gadā - 33 mandātus, bet "Saskaņa" 2011. gada ārkārtas vēlēšanās - 31 mandātu.
Tikmēr vēlētāju aktivitāte 15. Saeimas vēlēšanās bijusi visu laiku zemākā kopš neatkarības atgūšanas - šogad vēlēšanās piedalījās tikai 51,8% vēlētāju.
Saeimas vēlēšanu likums nosaka, ka kandidātu saraksta iesniedzēji un pieteiktie kandidāti trīs darba dienu laikā pēc tam, kad tika pieņemts lēmums par balsu skaitīšanas protokola rezultātu apstiprināšanu, varēja tos apstrīdēt CVK. Tomēr noteiktajā periodā šādi pieteikumi netika saņemti. Viens kandidāts to iesniedza pēc termiņa, tāpēc viņa sūdzību atstāja bez virzības.
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Savukārt tagad, pēc vēlēšanu gala rezultātu apstiprināšanas, kandidātu saraksta iesniedzēji un pieteiktie kandidāti trīs darba dienu laikā tos var pārsūdzēt tiesā.