Vai jaunieši Latvijā kļūst agresīvāki? Valsts policija sniedz jaunākos datus par jauniešu pastrādātiem noziegumiem valstī
Draudi ar nazi, vardarbīgi video sociālajos tīklos un vienaudža piekaušana — šogad sabiedrības uzmanību piesaistījuši vairāki skaļi noziegumi kuros figurē jaunieši. Tomēr vai tas liecina, ka jaunieši Latvijā kļuvuši agresīvāki? Situāciju Jauns.lv skaidro Valsts policija.
Valsts policija Jauns.lv norāda, ka šobrīd nevar novērot vienmērīgu un pastāvīgu tendenci, kas apliecinātu to, ka jauniešu pastrādāto noziegumu skaits valstī ir palielinājies, tomēr piebilst, ka atsevišķu veidu pastrādāto noziedzīgo nodarījumu skaits ir palielinājies, kamēr citu - samazinājies.
Likumsargi pauž, ka pēdējo gadu statistika liecina, ka palielinājies gadījumu skaits, kad jaunieši iesaistīti mantiska rakstura noziedzīgos nodarījumos [zagšana, laupīšana, mantas izkrāpšana utt.]. "To īpatsvars no 65 % 2023. gadā pieaudzis līdz 75,6 % 2025. gadā," norāda Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska.
"Savukārt noziedzīgo nodarījumu pret personas veselību [miesasbojājumi, draudi izdarīt miesas bojājumus, u.c.] īpatsvars šajā periodā samazinājies no 6,6 % līdz 4 %. Tikmēr huligānisma īpatsvars jauniešu vidū Latvijā saglabājies salīdzinoši neliels – aptuveni viena procenta robežās."
"Līdz ar to pieejamie statistikas dati neļauj viennozīmīgi apgalvot, ka nepilngadīgo vardarbība kopumā kļūst izteiktāka. Vienlaikus katrs vardarbīgs uzbrukums, īpaši grupveida uzbrukumi un nodarījumi, kuros cietušajiem radīti smagi miesas bojājumi, ir vērtējams nopietni neatkarīgi no kopējām noziedzības tendencēm," uzsver Valsts policijas pārstāve.