Vai zini, kas viņš ir un kur atrodas? Jelgavas likumsargi lūdz sabiedrības palīdzību
Meklētā persona (foto: Valsts policija)
112

Vai zini, kas viņš ir un kur atrodas? Jelgavas likumsargi lūdz sabiedrības palīdzību

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Valsts policijas amatpersonas Jelgavā skaidro attēlā redzamās personas identitāti un atrašanās vietu. 

Vai zini, kas viņš ir un kur atrodas? Jelgavas lik...

Likumsargi aicina ikvienu cilvēku, kurš var palīdzēt šīs personas identitātes vai atrašanās vietas noskaidrošanā, informēt Valsts policiju, zvanot pa tālruņa numuru 112. Arī šī meklētā persona aicināta atsaukties.

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