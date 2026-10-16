Meklētā persona (foto: Valsts policija)
112
Šodien 12:15
Vai zini, kas viņš ir un kur atrodas? Jelgavas likumsargi lūdz sabiedrības palīdzību
Valsts policijas amatpersonas Jelgavā skaidro attēlā redzamās personas identitāti un atrašanās vietu.
Valsts policijas amatpersonas Jelgavā skaidro attēlā redzamās personas identitāti un atrašanās vietu. Ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu personas identitātes vai atrašanās vietas noskaidrošanu, aicinām informēt Valsts policiju, zvanot pa tālruņa numuru 112. Tāpat aicinām atsaukties attēlā redzamo personu.— Valsts policija (@Valsts_policija) October 16, 2026
Likumsargi aicina ikvienu cilvēku, kurš var palīdzēt šīs personas identitātes vai atrašanās vietas noskaidrošanā, informēt Valsts policiju, zvanot pa tālruņa numuru 112. Arī šī meklētā persona aicināta atsaukties.