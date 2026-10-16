"Atceros tikai BMW restes un tad - palīgā!" Rīgā smagā avārijā cietusī Dana meklē vīrieti, kurš nofilmēja bēgošo šoferi
Smagā avārija pie uzbrauktuves uz Lāčplēša ielas izmainījusi vairāku cilvēku dzīves. Cietusī Dana joprojām cenšas atgūties no gūtajām traumām, bet piedzīvotais notikums viņas atmiņā atkārtojas ik dienu.
Tagad viņa un tuvinieki vēlas atrast vīrieti zaļā jakā, kurš pēc sadursmes nofilmējis un nofotografējis aizbēgušo BMW vadītāju, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Dana atceras, ka BMW pēkšņi parādījās viņas priekšā. Automašīna lielā ātrumā pārlidoja pāri zaļajai zonai un ietriecās viņas vadītajā transportlīdzeklī.
“Es tikai atceros to momentu, tās BMW restes un lampas, un viss. Un tad nākamais moments bija – palīgā,” piedzīvoto atceras sieviete.
Viņa joprojām nespēj saprast, kā šāda avārija varēja notikt vietā, kur automašīnām nebūtu jābrauc. Pēc viņas teiktā, BMW vadītājam bija jāturpina ceļš lejup pa tiltu, taču viņš izvēlējies braukt taisni pāri zaļajai zonai.
Pēc sadursmes Dana bija šoka stāvoklī un zvanīja vīram, kurš tobrīd atradās Saldū. Arī viņam ceļš pie sievas šķitis neparasti ilgs, jo nebija skaidrs, kas īsti noticis. Videozvana laikā viņš ieraudzījis sievu asarās un viņas smagi cietušo automašīnu.
Cietusī joprojām atgūstas no traumām
Avārijā Dana guvusi vairākus ievainojumus. Viņai bijušas brūces un nobrāzumi, savainots elkonis un plecs, bet drošības josta atstājusi pēdas uz ķermeņa. Sieviete atceras arī stikla lauskas, kuras mediķi no brūcēm izņēmuši ārstēšanas laikā. Piedzīvotais nav atstājis tikai fiziskas sekas – avārijas skaņas, attēli un sajūtas joprojām atgriežas atmiņā.
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Meklē vīrieti zaļajā jakā, kurš nofilmēja aizbēgušo šoferi
Dana un viņas tuvinieki cer atrast aculiecinieku, kurš pēc avārijas nofilmēja un nofotografēja bēgošo vadītāju. Sieviete atceras, ka vīrietim bija zaļa jaka un ka viņš pienācis pie viņas, apliecinot, ka notikušais ir fiksēts un materiāli tiks nodoti policijai. “Viņš man teica – viss ir kārtībā, viņš ir nofilmēts, viņš ir nofotografēts no visām pusēm,” atceras Dana.
Ar citu aculiecinieku, kurš arī skrējis pakaļ aizbēgušajam vadītājam, tuviniekiem izdevies sazināties. Taču vīrieti zaļajā jakā viņi joprojām meklē, lai pateiktos par rīcību tik grūtā brīdī. Vīrietis, kurš pirmdienas rītā laikā no pulksten 8.55 līdz 9.00 fiksēja bēgošo šoferi, tiek aicināts sazināties ar Kārli pa tālruni 25422570 vai vērsties Valsts policijā, zvanot uz 112.